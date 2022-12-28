Рассказываем, как будут работать в каникулы в Перми поликлиники, почта, ЗАГСы и другие нужные организации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ТОП главных проблем со здоровьем, с которыми обращаются пермяки в новогодние каникулы к врачам, выглядит так: повышенное давление, травмы, пищевые и алкогольные отравления, переохлаждения, обморожения, ожоги и острые аллергические реакции. Все ли пермяки смогут получить медицинскую помощь? А если кому-то понадобится поставить на учет авто или зарегистрировать появление малыша?

Накануне новогодних каникул «КП» узнала, как будут работать в Перми поликлиники, почта, ЗАГСы и другие организации.

Медицинская помощь

- Все стационары, в том числе те, где лечат пациентов с COVID-19, будут работать в штатном режиме, - сообщили в Минздраве. - Врачи будут круглосуточно принимать, оперировать и лечить пациентов. Также в усиленном режиме будут работать травмпункты, «скорая помощь», служба медицины катастроф и санитарная авиация.

Продолжат работать в штатном режиме и службы неотложной помощи поликлиник. Вызвать врача «неотложки» можно будет ежедневно с 8.00 до 23.00. Обслуживать вызова медики будут до 00.00 часов.

Единая региональная информационно-справочная служба «122» будет работать с 31 декабря по 8 января в режиме записи обращений.

Что касается поликлиник, то 30 декабря все они будут работать в обычном режиме, 31 декабря – на усмотрение администрации, информацию нужно будет уточнить в медорганизации. Далее – выходные, а с 3 по 6 января в рабочие часы врачи поликлиник будут вести прием пациентов, нуждающихся в лечении в амбулаторных условиях и проводить углубленную диспансеризацию лиц, перенесших COVID-19.

Если в каникулы вдруг разболятся зубы, то неотложную стоматологическую помощь можно будет получить в Краевой клинической стоматологической поликлинике по адресу ул. Братьев Игнатовых, 4. График работы стоматологов с 31 декабря по 8 января: с 8.00 до 15.00.

Почта

До 30 декабря все почтовые отделения Прикамья будут работать в стандартном режиме. 31 декабря - на час меньше обычного.

1, 2 и 7 января - выходные. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические издания, а вот пенсии и пособия, которые выплачиваются в эти дни, они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

МФЦ

31 декабря все отделения «Мои Документы» будут принимать посетителей в обычном режиме: с 9.00 до 17.00

А с 1 по 8 января 2023 года все офисы МФЦ закроются на новогодние и рождественские каникулы. Обратиться за получением услуг можно будет с 9 января. Подробную информацию о режиме работы МФЦ можно получить по телефону контактного центра: 8 800 23 43 275.

ЗАГСы

31 декабря с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00-14.00) будет работать Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС Перми.

2 января с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00) - Дзержинский отдел Управления ЗАГС Перми.

3 января с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00) - Орджоникидзевский отдел Управления ЗАГС Перми.

4 января с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00) - Ленинский отдел Управления ЗАГС Перми.

5 января с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00) - Свердловский отдел Управления ЗАГС Перми.

6 января с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00) - Кировский отдел Управления ЗАГС Перми

Госавтоинспекция

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции в предстоящие праздники будут работать по следующему графику:

31 декабря с 08.00 до 14.00.

1,2,3 января - выходные.

4,5 января - с 08.00 до 17.00.

6 января - 08.00 до 14.00.

7, 8 и 9 января – выходные.

Автомобилистам рекомендуют записаться на прием через Единый портал Госуслуг.

ВАЖНО

В новогоднюю ночь работа общественного транспорта в Перми будет продлена. 31 декабря автобусы и трамваи будут возить пермяков до 23.00. А в саму новогоднюю ночь – с 00.30 до 04.00. На маршрут выйдут автобусы №10, №14, №20, №32, №50, №53, №68 и №77, а также трамвайные маршруты №4, №7 и №12.

1 января общественный транспорт будет работать по сокращенному графику воскресного дня, со 2 по 8 января – по расписаниям обычных выходных дней.

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