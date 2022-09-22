Начало отопительного сезона
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми стартовал отопительный сезон 2022-2023 годов. В квартиры горожан поэтапно начинает поступать долгожданное тепло. Тем не менее, даже при подаче отопления в некоторых квартирах по-прежнему холодно – батареи остаются чуть теплыми, желает лучшего и нагрев поступающей горячей воды.
В этих случаях можно говорить о снижении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в период отопительного сезона и требовать перерасчет при их оплате. Но для начала необходимо определить качество поставляемого тепла в квартиру, которые влияют на температуры воздуха в помещении и горячей воды.
КАЧЕСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В жилых помещениях Перми нормативная температура горячей воды должна быть не менее +60 градусов и не более +75 градусов.
Допустимая продолжительность перерыва в подаче горячей воды составляет:
- 8 часов суммарно в течение одного месяца
- 4 часа единовременно
- 24 часа подряд при аварийной ситуации на ресурсной магистрали
Перерасчет за предоставляемые ЖКУ производится при температуре горячей воды:
- в ночное время при показателе +55 градусов и ниже
- в дневное время при показателе + 57 градусов и ниже
КАЧЕСТВО ОТОПЛЕНИЯ
После подачи отопления нормативная температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +20 градусов, в угловых комнатах + 22 градусов.
Допустимая продолжительность перерыва в подаче отопления составляет:
- не более 24 часов суммарно в течение одного месяца
- не более 16 часов единовременно при температуре от +12 градусов до нормативной температуры
- не более 8 часов единовременно при температуре от +10 до + 12 градусов
- не более 4 часов единовременно при температуре от +8 до 10 градусов
Перерасчет за предоставляемые ЖКУ при температуре в жилых помещениях:
- в ночное время от +17 градусов и ниже, в угловых комнатах от + 19 градусов
- в дневное время снижение воздуха НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ЖКУ
Приводим пошаговые действия потребителя для перерасчета ЖКУ при подаче горячей воды и отопления в период начала отопительного сезона, не соответствующих нормативным показателям.
ШАГ №1
Позвонить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя ЖКУ (ТСЖ, управляющая компания, ресурсоснабжающая организация).
Если объективных причин для нарушения нет, то назначается время, когда придет специалист и проведет проверку показателей с их замером.
Сотрудник службы ОБЯЗАН зарегистрировать заявку, сообщив номер и свои фамилию ,имя и отчество.
ШАГ №2
Получить акт. Он составляется по результатам проведенной проверки. Один экземпляр остается у заявителя, другой – у исполнителя ЖКУ, который проводил замер.
ШАГ №3
Требовать перерасчет. Экземпляр акта проверки с письменным требованием пересчитать плату за горячую воду или отопление надо отнести исполнителю ЖКУ.
Также это можно сделать заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
ШАГ №4
Если в перерасчете отказали, то потребитель некачественных ЖКУ в праве обратиться с заявлением с приложением копии акта в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края.
Фото: ИГЖН Пермского края
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСЛЕДОВАЛ ОТКАЗ В ПРОВЕРКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Если исполнитель ЖКУ отказывается провести проверку показателей и их замер, акт о нарушениях можно составить самостоятельно.
Акт должны подписать как минимум два потребителя ЖКУ и председатель совета дома (ТСЖ или ЖСК).
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ОБРАЩЕНИЙ НА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖКУ
Среди других вариантов обращений на некачественное предоставление ЖКУ в Перми потребитель может написать заявление:
- в департамент ЖКХ администрации Перми
- в администрацию района по месту расположения жилого помещения
- депутату Пермской городской думы или Законодательного собрания Пермского края по своему округу
- прокуратуру Перми или Пермского края
- в портале «Управляем вместе» по ссылке https://vmeste.permkrai.ru/
- в сервис «Интернет-приемная Пермского края» по ссылке https://reception.permkrai.ru/
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИГЖН ПЕРМСКОГО КРАЯ
Получить информацию справочного характера в ИГЖН Пермского края можно по тел. 8 (342) 241-09-02.
Прием письменных обращений, документов осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а, оф. 800.
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