Начало отопительного сезона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми стартовал отопительный сезон 2022-2023 годов. В квартиры горожан поэтапно начинает поступать долгожданное тепло. Тем не менее, даже при подаче отопления в некоторых квартирах по-прежнему холодно – батареи остаются чуть теплыми, желает лучшего и нагрев поступающей горячей воды.

В этих случаях можно говорить о снижении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в период отопительного сезона и требовать перерасчет при их оплате. Но для начала необходимо определить качество поставляемого тепла в квартиру, которые влияют на температуры воздуха в помещении и горячей воды.

КАЧЕСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В жилых помещениях Перми нормативная температура горячей воды должна быть не менее +60 градусов и не более +75 градусов.

Допустимая продолжительность перерыва в подаче горячей воды составляет:

- 8 часов суммарно в течение одного месяца

- 4 часа единовременно

- 24 часа подряд при аварийной ситуации на ресурсной магистрали

Перерасчет за предоставляемые ЖКУ производится при температуре горячей воды:

- в ночное время при показателе +55 градусов и ниже

- в дневное время при показателе + 57 градусов и ниже

КАЧЕСТВО ОТОПЛЕНИЯ

После подачи отопления нормативная температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +20 градусов, в угловых комнатах + 22 градусов.

Допустимая продолжительность перерыва в подаче отопления составляет:

- не более 24 часов суммарно в течение одного месяца

- не более 16 часов единовременно при температуре от +12 градусов до нормативной температуры

- не более 8 часов единовременно при температуре от +10 до + 12 градусов

- не более 4 часов единовременно при температуре от +8 до 10 градусов

Перерасчет за предоставляемые ЖКУ при температуре в жилых помещениях:

- в ночное время от +17 градусов и ниже, в угловых комнатах от + 19 градусов

- в дневное время снижение воздуха НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ЖКУ

Приводим пошаговые действия потребителя для перерасчета ЖКУ при подаче горячей воды и отопления в период начала отопительного сезона, не соответствующих нормативным показателям.

ШАГ №1

Позвонить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя ЖКУ (ТСЖ, управляющая компания, ресурсоснабжающая организация).

Если объективных причин для нарушения нет, то назначается время, когда придет специалист и проведет проверку показателей с их замером.

Сотрудник службы ОБЯЗАН зарегистрировать заявку, сообщив номер и свои фамилию ,имя и отчество.

ШАГ №2

Получить акт. Он составляется по результатам проведенной проверки. Один экземпляр остается у заявителя, другой – у исполнителя ЖКУ, который проводил замер.

ШАГ №3

Требовать перерасчет. Экземпляр акта проверки с письменным требованием пересчитать плату за горячую воду или отопление надо отнести исполнителю ЖКУ.

Также это можно сделать заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

ШАГ №4

Если в перерасчете отказали, то потребитель некачественных ЖКУ в праве обратиться с заявлением с приложением копии акта в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края.

Фото: ИГЖН Пермского края

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСЛЕДОВАЛ ОТКАЗ В ПРОВЕРКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Если исполнитель ЖКУ отказывается провести проверку показателей и их замер, акт о нарушениях можно составить самостоятельно.

Акт должны подписать как минимум два потребителя ЖКУ и председатель совета дома (ТСЖ или ЖСК).

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ОБРАЩЕНИЙ НА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖКУ

Среди других вариантов обращений на некачественное предоставление ЖКУ в Перми потребитель может написать заявление:

- в департамент ЖКХ администрации Перми

- в администрацию района по месту расположения жилого помещения

- депутату Пермской городской думы или Законодательного собрания Пермского края по своему округу

- прокуратуру Перми или Пермского края

- в портале «Управляем вместе» по ссылке https://vmeste.permkrai.ru/

- в сервис «Интернет-приемная Пермского края» по ссылке https://reception.permkrai.ru/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИГЖН ПЕРМСКОГО КРАЯ

Получить информацию справочного характера в ИГЖН Пермского края можно по тел. 8 (342) 241-09-02.

Прием письменных обращений, документов осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а, оф. 800.

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