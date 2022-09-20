Отопительный сезон в Перми.
Отопительный сезон в Перми начался 9 сентября 2022 года. Среди первых тепло в батареях появилось в объектах сферы образования, культуры и спорта. С 19 сентября отопительный сезон 2022 года стартовал в жилых домах. Однако, во многих квартирах батареи пока остаются холодными.
ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ
Администрация Перми успокаивает горожан и говорит, что начало отопительного сезона происходит поэтапно. Подключение теплоносителей зависит от неоднородного рельефа города: для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в его нижней части требуется больше времени.
Тепло в квартирах Перми появится поэтапно по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимний режим. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы будет занимать две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние.
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОДАЧУ ТЕПЛА
За начало отопительного сезона и подачу тепла в квартиры жилых домов отвечают управляющие и ресурсоснабжающие организации.
Если в многоквартирном доме возникли проблемы, связанные с некачественным предоставлением коммунальной услуги по отоплению, то о них нужно сообщить в управляющую организацию, обслуживающую дом, или ресурсоснабжающую организацию.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ОТОПЛЕНИЕМ
Если в вашей квартире холодные батареи, необходимо обращаться в управляющую организацию вашего дома или ресурсоснабжающие организации, отвечающих за подключение домов к тепломагистралям.
Оперативные службы управляющих и ресурсоснабжающих организаций должны обеспечивать круглосуточный прием обращений граждан на на подаччу тепла и холодные батареи в их квартирах.
Горячие линии ресурсоснабжающих компаний Перми:
– 270-00-40 (диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство»);
– 259-39-98 (центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» для физических лиц);
– 259-06-71 (центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» для юридических лиц).
Телефоны управляющих организаций можно найти в квитанциях по оплате коммунальных услуг.
ЕСЛИ ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ ПО ПОДАЧЕ ТЕПЛА
С 15 сентября работают телефоны горячих линий в районных администрациях и департаменте ЖКХ администрации Перми.
Получить необходимую консультацию о начале отопительного сезона и подачи тепла в жилые дома можно в администрации своего района.
Время работы горячих линий: в будние дни - 09:00-18:00; в пятницу - 09:00-17:00.
Телефоны районных администраций и департамента ЖКХ:
– Дзержинский район: 246-61-37, 246-55-42;
– Индустриальный район: 227-94-14;
– Кировский район: 205-62-18, 205-62-17;
– Ленинский район: 212-13-63, 212-33-74;
– Мотовилихинский район: 260-37-77;
– Орджоникидзевский район: 263-49-51, 263-47-26;
– Свердловский район: 244-13-89, 244-40-13;
– поселок Новые Ляды: 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67;
– департамент ЖКХ администрации Перми: 212-77-59.
Чтобы батареи в вашей квартире не были холодными, отстаивайте свои права, проявляйте активность и обращайтесь в управляющие и ресурсоснабжающие организации, администрации районов и департамент ЖКХ Перми!
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