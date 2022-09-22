«Сердце Пармы» покажут в Перми раньше, чем во всей стране

Специально для съемок была построена барка Фото: Василий Вахрин

Выступления скоморохов, состязания ратников и ремесленные ряды – все это развернется в кинотеатре «Кристалл» 5 октября, перед специальным показом фильма «Сердце Пармы» (16+). Картину покажут в Перми за день до выхода ее во всероссийский прокат.

Напомним, съемки фильма проходили в Губахинском и Горнозаводским районах Пермского края с июля 2019 по март 2020 года. Специально для них под Губахой была построена деревянная крепость, куда сейчас ездят на экскурсии туристы. Местами съемок стали также Каменный город, Крестовая гора, Шумихинские озера.

Главные роли в «Сердце Пармы» исполнили Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Елена Ербакова, а в массовых сценах приняли участие более полутора тысяч жителей Прикамья. Актеры массовки и станут первыми зрителями картины.

- Продюсерский совет проекта отметил огромный вклад и безупречную работу пермских актеров массовых сцен и эпизода, а также дублеров и статистов и согласовал для них предпоказ картины в Перми, - рассказали в Пермской кинокомиссии.

Кроме самого показа фильма в кинотеатре пройдет развлекательная программа в стиле средневековья.

- Мы восстановим на данной локации обстановку и дух съемочной площадки и окунемся в так полюбившийся нам мир средневековья, с состязанием ратников, ремесленными рядами, гуртом скоморохов и флэш-мобом из музыкальных хитов и танцев 15 века в интерьерах древней Чердыни, - сообщили в продюсерском совете. - За порядком будет присматривать специально обученный «зарукавных дел мастер» и по совместительству палач в уголке толерантности и человеколюбия.

Зрители смогут получить в качестве подарка книгу Алексея Иванова «Сердце Пармы» с автографом автора - за самый интересный вопрос к продюсерам проекта.

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