Утром 21 сентября в Перми на Коммунальном мосту горела машина

Фото: скриншот видео паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте

Около 9 утра по пабликам Перми разлетелась новость: на Коммунальном мосту горит легковое авто. Из-за ДТП на мосту парализовало движение транспорта в обе стороны.

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого произошло возгорание одного из автомобилей, поступило в 8.50, - сообщили в краевом МЧС. – К месту вызова выехали восемь пожарных на двух машинах. Погибших и пострадавших нет.

Через 8 минут огонь потушили, но, к сожалению, "Лада Гранта", двигавшаяся из центра города, выгорела полностью.

"Гранта" выгорела полностью. Фото: Павел Шатров

- Движение автотранспорта на Коммунальном мосту восстановлено. В центр проезжают свободно, а вот обратно двигаются медленно. Есть пробка, - сообщил наш корреспондент с места событий. - Из-за "Гранты" столкнулись еще два авто: "Сузуки" и "Лада". Из пострадавших - водитель сгоревшего авто. Предполагаю, что травма была несерьезной: скорая уехала без включенных маячков.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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