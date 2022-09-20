В пермском университете прошла Минута молчания в память о жертвах вооруженного нападения

Минута молчания прозвучала по радио ПГУ ровно в 13.30. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- 20 сентября пермский университет скорбит по поводу трагических событий, произошедших ровно год назад. В память обо всех погибших объявляется Минута молчания, - прозвучало по радио ПГУ и метроном начал отсчитывать скорбные секунды.

20 сентября в пермском университете день траура. Здесь вспоминают трагедию 2021 года, когда первокурсник Бекмансуров пришел в университет с оружием и начал уничтожать все живое на своем пути. Сейчас он сидит на скамье подсудимых и ждет, когда суд назначит ему суровое наказание.

Люди приносят не только цветы, но и игрушки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В университете уже давно ничего не напоминает тот страшный день, когда все произошло. Как и год назад, работает фонтан «Одуванчик», перед началом пары на территории кампуса многолюдно: студенты и преподаватели в одиночку и группами спешат по своим делам, кто-то сидит на лавочках и беседует, кто-то проверяет телефон или просто ждет своей пары на улице. И даже группу детей привезли на микроавтобусе на экскурсию в ботанический сад…

Отличие в том, что среди идущих по кампусу людей часто попадаются студенты и преподаватели с четным количеством гвоздик. Все они направляются к пятому корпусу, чтобы возложить цветы к месту памяти жертв этой страшной трагедии.

Студенты направляются к пятому корпусу, чтобы возложить цветы к месту памяти. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Эта трагедия затронула не только университет, но и весь наш город, - поделились пермячки Виктория и Валентина, мы встретили их идущими с цветами к месту памяти. - Всем тяжело. Люди потеряли своих детей. Поэтому мы тоже пришли, чтобы пройти по территории университета и возложить цветы в память о погибших. Нет, мы не знаем никого из тех, кого не стало год назад, но тоже скорбим. У нас тоже есть дети, и они тоже учатся.

И таких неравнодушных людей очень много. В центре города мы встретили двух девушек, которые держали в руках по две астры и садились в автобус, едущий к университету.

Незадолго до Минуты молчания возле восьмого корпуса начали собираться люди. Это были преподаватели, сотрудники и студенты вуза. Все они ждали, когда ровно в 13.30 по громкой связи Радио ПГУ прозвучат слова - дань памяти погибшим.

В день траура в университете усилена охрана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда Минута молчания закончилась, люди опускали глаза и расходились.

- Пережить это нападение в одиночку было сложно и все то время, пока не возобновились занятия, мы старались общаться с однокурсниками, - вспоминает тот страшный день студент-третьекурсник ПГНИУ. – 20 сентября я не был в университете, когда все случилось, я только собирался на пары. И тут у нас в беседе появилось сообщение, что в университете стрельба, ехать никуда не нужно и занятий не будет. Сначала я подумал, что это пранк, но даже когда появилась официальная информация, мне сложно было в это поверить. Как? Зачем? Почему?

Возложить цветы в память о погибших можно у пятого корпуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Потом одноклассники молодого человека, которые находились в этот момент в восьмом корпусе, начали писать сообщения, что они слышат стрельбу и забаррикадировались в аудитории, перекрыв вход стульями и партами. У всех был шок.

- Я не мог это принять, - говорит парень. - У нас отменили учебу. Я сидел в интернете и читал все статьи. Смотрел на фото и видел, что в один миг произошло с университетом, где мы каждый день ходили. Теперь все это было разрушено. Пока не было учебы, я гулял, у меня в голове было пусто, это был эмоциональный шок. Чтобы пережить это, я часто звонил друзьям и разговаривал об этой ситуации. Так мне становилось легче.

- Никто не ожидал, что такое произойдет, - объясняют преподаватели университета. – То, что случилось – ужасно и незабываемо. Это все очень тяжело. Но жизнь продолжается, мы по-прежнему работаем, но воспоминания давят, тем более в день годовщины трагедии.

В 17.00 в Студенческом дворце культуры университета пройдет концерт классической музыки, а далее состоятся дискуссия и диалог с экспертами-психологами.

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