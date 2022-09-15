В лесу в Перми восемь щенков бросили в яму умирать

Щенков принесли в лес и бросили в яму, чтобы они не выбрались.

- Я не представляю, как рука поднялась такое сделать, щенков бросили в яму, чтобы они медленно умирали от голода, - рассказала Анжела Гагарина.

На днях ее знакомые прогуливались по лесу в микрорайоне Гайва. Женщины услышали скуление и пошли на звук. Они были в ужасе, когда увидели в глубокой яме 8 хвостиков. Кто-то бросил малышей в лесу на верную смерть.

- Щенкам примерно 2-2,5 месяца, им положили в яму ковер, посадили туда крох и ушли, - рассказывает Анжела. – Юля, моя знакомая, на следующий день наварила им кашу и понесла в лес. Они голодные, съели все за минуту. Вместе мы начали искать варианты, как спасти собак, но пока безуспешно.

Женщины обзвонили приюты, принять щенков там отказались, нет мест.

- Малыши сидят в яме уже неделю, мы каждый день по очереди ходим их кормит, но, что дальше с ними будет, я не знаю, нужна помощь, может кто-то готов взять себе собаку, - говорит Анжела. – Мы не называем точное место, где они находятся, чтобы не навредить. Если кто-то готов взять себе щенка, отведем и покажем, где они находятся.

Звонить можно по телефону +79124888788 – Юлия.

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