В Перми живодеры заживо закопали собаку в лесу и оставили умирать

Для огромного алабая выкопали яму в лесу и оставили умирать.

Этого стокилограммового пса с печальными глазами практически вытащили с того света. В конце октября, недалеко от поселка Жебреи один из автомобилистов увидел на дороге стаю собак, которая лаяла в сторону леса. Мужчина остановился, подумал, что могло случиться ДТП и кому-то нужна помощь. Он вышел из машины и увидел то, чего точно не ожидал.

Из земли торчала большая белая голова собаки, накрытая детским одеялом, она громко лаяла и скалила зубы бездомным псам, которые пытались напасть на него. В землю был закопан огромный пес породы алабай. Подойти к собаке мужчина не решился, она была агрессивна. Он написал пост в социальных сетях, а сам подкармливал Алабая, по дороге на работу. Через два дня его сообщение увидели волонтеры.

Надели намордник и откапывали

Александра Смирнова – волонтер. Она помогает бездомным животным уже много лет. Увидев сообщение о закопанном заживо алабае, решила спасти его во что бы то ни стало.

- Я связалась с другими девушками волонтерами, у которых есть машина и вместе с мужчиной, который нашел собаку они поехали на место, - рассказывает Александра. – У меня на руках грудной ребенок, поехать с ними я не могла.

Собака была очень агрессивна и никого к себе не подпускала, лаяла. Еще бы, после такого доверять людям. Волонтеры смогли надеть на собаку намордник и стали откапывать. Пес оказался огромным. Его вес около 100 килограммов, поднять его хрупким девушкам было не под силу. Волонтеры остановили машину, водитель помог им погрузить собаку.

Ветеринары сказали, что он не будет ходить, но гром настоящий боец, через месяц встал на ноги.

Пес не будет ходить

Обессиленного, с переохлаждением алабая привезли в ветклинику и сделали рентген. Оказалось, что у собаки есть и другие проблемы со здоровьем.

- Нам сразу же сказали, что пес не будет ходить и зачем нам это надо, - рассказывает Александра. - Я решила, что собаку мы не бросим и забрали ее. Отвезли на передержку, в теплый вольер, назвали его Гром. Я написала пост в соцсети, многие откликнулись и стали нам помогать.

С того дня, как Грома нашли в земле прошло больше месяца. Сейчас собака стала вставать на лапы и даже гулять по 10-15 минут.

- Мы ищем ему хозяина, а также ищем и прежнего владельца, - говорит Александра Смирнова. - Почему так нужно было поступать с собакой? Точного возраста собаки мы не знаем, нам кажется от 7 до 10 лет. И он еще проживет, если не усугублять его положение. Да, его содержание обходится не дешево, так как ему назначен специальный корм, в месяц на него нужно около 15 000 рублей.

Если вы хотите помочь Грому, стать его хозяином или знаете его предыдущего владельца, можно позвонить волонтеру Александре Смирновой по телефону +79504697071.