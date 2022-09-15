В Перми изнасиловали школьницу

Мерзавец надругался над девочкой в ее квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября школьница возвращалась после праздничной линейки домой. У подъезда в Кировском районе Перми к девочке подошел сзади незнакомый, зашел вместе с ней в дом, с дяденькой она ехала и в лифте. А далее события для ребенка развивались как в фильме ужасов!

Он зашел вместе с ней в квартиру, почему был уверен, что дома нет взрослых, непонятно. Угрожая девочке изнасиловал ее. Взял планшет и отправился к выходу, но зашел в квартиру папа девочки. Дочь закричала. Мужчина схватил преступника, скрутил, сдал приехавшим сотрудникам полиции.

Как выяснилось, нападавшему 26 лет. Ранее преступлений против половой неприкосновенности за ним не значилось. Его осудил в июле месяце суд Ленинского района Перми за грабеж. Парню зачли срок содержания под стражей в СИЗО и отпустили, назначив вместо лишения свободы, 200 часов исправительных работ. Только осужденный не стал работать на благо государства, после приговора уехал в Уфу и там жил. Сам он уроженец Чердынского района.

31 августа опасный человек приехал в Пермь из Уфы. Вечером отдыхал в ночном кафе на Центральном рынке. Утром 1 сентября с похмелья субъект перепутал автобусы и сел случайно в маршрут № 20. Который и привез искателя приключений в Кировский район Перми. Где его уже потянуло на сексуальные «подвиги», он заметил юную школьницу.

Уголовное дело возбуждено по части 4 ст. 131 УК РФ – «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 – летнего возраста». Наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. На данный момент гражданин, 1996 г.р., арестован, вину признает полностью, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

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