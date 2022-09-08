Пропавшего 35-летнего жителя Лысьвы нашли мертвым

Погибший мужчина. Фото: ЧП Лысьва

К несчастью, пропавшего в середине августа 35-летнего лысьвенца Артема Е. нашли погибшим. Информация об этом появилась в городском паблике. Также смерть Артема подтвердили «Комсомолке» его гражданская жена и следователи.

Напомним, Артем пропал вечером 16 августа (в ориентировках было указано, что мужчина пропал 16 июля, но его гражданская жена сказала, что это ошибка).

- В тот вечер мы были дома, - вспоминает гражданская жена мужчины. - Тема засобирался в магазин, взял сто рублей и сказал, что скоро вернется. Примерно через 20 минут я забеспокоилась, позвонила ему, но трубку никто не взял, а вскоре телефон перестал отвечать.

Через три недели, 6 сентября, гражданской супруге Артема позвонили полицейские и сказали, что Артема нашли погибшим. Тело молодого мужчины было в реке и уже наполовину разложилось.

- Мы опознали его по частям тела, - говорит гражданская жена погибшего мужчины. - Как мне сказали следователи, видимых следов криминальна нет, но чтобы установить истинную причину смерти, нужно ждать результатов экспертизы, что я и делаю. Ума не приложу, что с ним могло произойти.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводят проверку.

- Травм криминального характера на теле погибшего не обнаружено, - добавили в СУ СКР по Пермскому краю.

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