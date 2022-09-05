Пермский дворник пробежал 350 километров, чтобы увидеть соседний Екатеринбург

Фото: личная страница Егора Желтышева в соцсетях.

Пермский дворник Егор Желтышев восемь дней бежал до соседнего Екатеринбурга. Там он решил провести свой отпуск, а чтобы вояж получился более бюджетным, решил добраться до цели своими же ногами. Путь он начал 26 августа, а добежал до цели 2 сентября.

Мужчина давно занимается марафонами, и пару лет назад уже бегал до Ижевска. А в этом году Егор решил замахнуться на путь в 350 километров до Екатеринбурга, и у него все получилось! Ежедневно спортсмен пробегал по 45 - 50 километров, а ночевать останавливался в придорожных гостиницах.

Практически весь свой путь бегун транслировал в интернете, на своей странице в соцсетях. Подписчики не только подбадривали его комментариями «Ты большой молодец!», «Егор, красавчик!», «Смотрим тебя, как захватывающий сериал», но и помогали материально.

- Я даже не думал, что зайду настолько далеко, - удивляется пермяк. – Это оказалось очень тяжело. Первые 15 километров бега по утрам - это не мое. Потом тело начинает разогреваться, и я бегу более уверенно.

На восьмой день Егор пересек границу Европы и Азии, а вскоре добежал и до дорожного знака с надписью «Екатеринбург».

- Я наконец-то добежал от таблички с названием «город Пермь» до заветной таблички «Екатеринбург», - рассказал в прямом эфире счастливый пермяк. - Ребята, я вас всех поздравляю с этим! Это фантастика! Я очень этому рад!

Финишировал пермский дворник у плотины городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге. Его даже встречали местные журналисты.

- Стоя в центре Екатеринбурга, я хочу сказать огромное спасибо моему тренеру Алексею Андреевичу, который прокачал меня настолько, что я смог преодолеть такую серьезную многодневку, - говорит пермяк. – А также тем, кто помогал мне и переводил деньги, чтобы у меня была возможность восстанавливаться в гостиницах и обедать в кафе. Вечером я сниму хостел или напрошусь к кому-нибудь в гости, а на оставшиеся средства очень экономно погуляю по Екатеринбургу. А вот обратно домой я куплю себе билет и поеду на поезде.

За неделю, пока бежал до Екатеринбурга, у спортсмена все пальцы на ногах покрылись мозолями, но это не помешало ему быть на седьмом небе от счастья от сбывшейся мечты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это самое насыщенное приключение в моей жизни». Пермяк на велосипеде доехал до Владивостока

За 74 дня Иван Оглоблин преодолел 7874 километров (Подробнее...)