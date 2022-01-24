«Наконец-то они прилетели»: Соцсети взорвала фотография, сделанная в ночном небе в Пермском крае

Фото: Сплетни Краснокамск/Вконтакте

Вечером в пятницу, 21 января, в социальных сетях начали распространять фотографию, сделанную возле одного из городских катков в Краснокамске. На первый взгляд на снимке нет ничего необычного - серые пятиэтажки, горы снега и местные жители, с удовольствием катающиеся на коньках. Однако если посмотреть на снимок внимательнее, то в ночном небе можно заметить странные огни зеленого цвета. Фотографию в социальных сетях опубликовали с такой подписью:

"Неопознанный летающий объект?! Активные граждане Краснокамского городского округа обратили внимание на одну из фотографий, на которой на черном небе видны силуэты огней. Неопознанный летающий объект? Или игра света и огней? Ведь интересно знать или узнать, что мы не одни во вселенной. Но первоначальный вопрос остается, что такое заметили активные граждане на фото.

Некоторые местные жители всерьез поверили, что на снимке неопознанный летающий объект, однако большинство пользователей интернета скептически отнеслись к увиденному.

Фото: Сплетни Краснокамск/Вконтакте

"Странный объект, огней нет, больше на парашют похоже", "Это НЛО!", "Наконец-то они прилетели и посетили образцовый город Краснокамск", "Это Луна за облаками", "Квадрокоптер в ночное время в Краснокамске? Что он мог снимать?! В той стороне лес и объездная с болотами только". "Какой-нибудь блик от прожектора, вот и все, "Это обычный блик от фонаря!"

Мы увеличили изображение на фотографии и показали снимок сотрудникам Пермского планетария.

Фото: Сплетни Краснокамск/Вконтакте

- Это очень похоже на работу сценического лазера, направленного на облако и снимаемого под большим углом, - говорят в планетарии. - Во время фотографирования луч лазера, вероятнее всего, смазался, также, как и некоторые фигуры людей на катке.

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