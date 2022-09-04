Пермский врач помогла пассажиру самолета, которому стало плохо во время полета

Примерно за час до конца полета один из пассажиров потерял сознание Фото: Александр ГЛУЗ

Утром 3 сентября одному из пассажиров самолета, летевшего из Перми в Сочи, стало плохо. По счастливой случайности, на борту оказалась женщина-врач из Перми, которая летела на отдых. Она тут же взяла ситуацию в свои руки и оказала помощь мужчине. Подробности произошедшего «Комсомолке» рассказала пассажир самолета Екатерина Гаврилова.

- Примерно за час до конца полета один из пассажиров - мужчина - потерял сознание, - рассказывает Екатерина. - Супруга стала его трясти, пыталась напоить водой, чтобы привести в чувства, но он не реагировал. Тогда она стала громко кричать и звать на помощь. Крики услышала сидевшая рядом со мной пассажирка, как в последствии оказалось, она врач из Перми. Она попросила стюардессу принести тонометр и организовать свободные места. Мужчину положили на бок, врач измерила ему давление, и вскоре пассажир пришел в себя. Врач с ним пообщалась, а после сказала стюардессе, чтобы мужчина лежал до конца полета.

По словам Екатерины, в этой ситуации повезло не только мужчине, но и всем пассажирам. Ведь если бы врача не оказалось, самолет мог бы совершить экстренную посадку. Мы нашли того самого врача, но от комментариев женщина отказалась, сказав, что не считает свой поступок героическим.

- Для меня это рабочая ситуация, каждый день я помогаю людям и не вижу в этом ничего героического, - сказала женщина.

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