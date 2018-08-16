Врач-реаниматолог из Кудымкара спас в самолете туриста, который внезапно перестал дышать

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-16T11:34:32+03:00

60-летний крановщик Радик Гаскаров с семьей впервые летел на море и очень переволновался

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- Мой муж в этом году вышел на пенсию, он крановщик, и на его 60-летие дети сделали нам шикарный подарок - путевки в Турцию, - рассказывает медик из Суксуна Альфия Гаскарова. – Муж никогда в жизни не видел море, и слетать в теплые страны - было его давней мечтой.

Гаскаровы полетели в Турцию 30 июля большой компанией. Альфия, Радик, их сын с женой и дочкой, родители снохи.

- Пока мы добрались из Суксуна в Пермь, пока дождались рейса – все очень устали и переволновались, - продолжает Альфия. – В самолете мы задремали. В какую-то секунду я очнулась и поняла, что с мужем что-то не так. Начала его тормошить, а он – без сознания и не дышит. Я сама медик, работаю в больнице лаборантом, но в такой ситуации просто растерялась и испугалась.

Сын мужчины побежал за стюардессой, которая по громкой связи сделала объявление: «Если среди пассажиров рейса есть медики, просьба оказать помощь одному из туристов».

- У мужа упало давление, пульс не прощупывался, - продолжает Альфия Гаскарова. - Мы пытались привести его в чувство нашатыркой, но ничего не помогало.

Семья Гаскаровых на отдыхе. Гарик - на фото в центре.Фото: социальные сети

На призыв о помощи немедленно откликнулся мужчина, который сидел неподалеку, и его жена. Они медики из Кудымкара, летели в отпуск вместе с дочкой.

Стюардессы принесли докторам аптечку, и те начали проводить дифференциальную диагностику. Без необходимого медицинского оборудования, врачам по одним лишь симптомам нужно было поставить верный диагноз, что случилось с мужчиной – сердечная недостаточность, инфаркт, шок. И начать экстренную медикаментозную терапию.

- Конечно, работать в условиях, когда ты находишься на высоте в 10 тысяч метров, а вокруг тебя двести других пассажиров, очень трудно, но эта наша работа – помогать людям в любой ситуации, - говорит врач из Кудымкара Станислав Барсуков. Он больше двадцати лет проработал реаниматологом и сразу понял, что случай крайне тяжелый. - К счастью, на борту было все необходимое, чтобы в буквальном смысле слова спасти этому человеку жизнь. И медикаменты, и дыхательный мешок для сердечно-легочной реанимации.

Реанимационные мероприятия врачам пришлось проводить прямо в салоне самолета. После введения глюкозы и укола адреналина мужчина пришел в себя.

- Практически весь полет я находился рядом с ним и наблюдал за его состоянием, - продолжает Станислав Владимирович. – Экстренная посадка самолета не потребовалась. Мы благополучно приземлились в пункте назначения, где нас уже встречали коллеги из «Скорой помощи».

Альфия Гаскарова рассказывает, что их семья провела в Турции десять прекрасных дней. Больше муж на ухудшение самочувствия не жаловался:

- Конечно, мы не позволяли ему ничего лишнего и вредного. Под открытое солнце не пускали, загорал только в тенечке. И больше никаких приступов не было.

Обратно в Пермь семьи Гаскаровых и Барсуковых снова летели вместе.

- Радик был уже совсем в другом физическом состоянии, чувствовал себя хорошо, но я все равно наблюдал за ним весь полет, - говорит реаниматолог. – Рекомендовал не затягивать и обратиться к кардиологу.

Гаскаровы поехали в больницу сразу же, как прилетели в Пермь.

- Кардиограмма показала, что ничего серьезного у мужа нет, - говорит Альфия. - Но я все равно заставлю его пройти полное обследование, а то он у меня не больно любит по врачам ходить. От всей души я благодарю врача, который оказался замечательным человеком и грамотным специалистом. Только благодаря ему мой муж жив, спасибо ему от всей нашей семьи.

Станислав Барсуков работает заместителем главного врача больницы Коми-Пермяцкого округа, но коллегам о происшествии на борту ничего не рассказал.

- Станислав Владимирович – человек очень скромный, не любит выделяться, - говорят в больнице. - Но мы очень им гордимся, ценим и уважаем.