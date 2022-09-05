В Пермском крае открылся первый женский исправительный центр, где заключенные смогут пользоваться сотовыми и выходить в интернет

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

В конце августа в Кизеле открылся первый женский участок, функционирующий как исправительный центр при КП-26 ГУФСИН России по Пермскому краю, сокращенно такое учреждение называется УФИЦ. Это специальное учреждение, предназначенное для отбывания наказания осужденными в виде принудительных работ. На участке будут отбывать наказание женщины, осужденные на срок от двух месяцев до пяти лет. Также туда могут попасть осужденные, которым согласно статье 80 УК РФ заменили меру наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Участок, функционирующий как исправительный центр, оборудован всем необходимым для трудоустройства и проживания 117 осужденных женщин. Там есть дежурная часть, спальные помещения, прачечная, столовая, комната воспитательной работы и другие помещения. В жилых помещениях есть телевизоры, холодильники и другая необходимая мебель и бытовое оборудование. В столовой женщины смогут сами готовить себе обед, либо получать уже готовое питание из столовой ближайшего ИК. Для контроля на территории УФИЦ установлены видеокамеры с выводом изображения в комнату дежурной смены.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

- Осужденным к принудительным работам запрещено покидать территорию УФИЦ, они круглосуточно находятся под надзором сотрудников ГУФСИН, что позволяет организовать дисциплину труда на высоком уровне. В УФИЦ осужденным разрешено пользоваться мобильной связью и Интернетом, встречаться с родными, посещать общественные места, получать медицинские услуги в «общегражданских» медучреждениях. Осужденным, не допускающим нарушений и отбывшим не менее одной трети срока наказания, будет разрешено проживание с семьей в пределах муниципального образования, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Работать осужденные будут на швейном производстве. Стоит отметить, что отказаться от предложенной работы они не вправе. Часть их заработной платы будет удерживаться в доход государства (от 5 до 20% согласно приговору суда), часть идет на погашение исковых обязательств, если таковые имеются. За счет собственных средств осужденные будут обеспечиваться одеждой, обувью и питанием, ежемесячно оплачивать расходы на оплату коммунально-бытовых услуг. В случае отказа от работы, мелкое хулиганство, уход из участка или опоздание на период более суток наказание будет заменяться лишением свободы.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

На торжественную церемонию открытия прибыл начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь, председатель Совета директоров группы компаний «ЦТК Групп» Дмитрий Царев, а также Советник Главного Федерального инспектора по Пермскому краю Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Александр Куцев, глава администрации города Кизела Андрей Родыгин, представители ГУФСИН России по Пермскому краю, журналисты и другие приглашенные гости.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

- Одна из основных задач уголовно-исполнительной системы – это приобщение осужденных к труду и их социальная реабилитация, освоение новых профессий, стимулирование к правопослушному поведению. При трудоустройстве осужденный имеет возможность возмещать причиненный ущерб государству и его гражданам, а участок, функционирующий как исправительный центр, позволит решать эти задачи. ГУФСИН России по Пермскому краю будет и дальше планировать открытие новых УФИЦ на территории Прикамья, что позволит создавать новые рабочие места для трудоустройства осужденных, а это является одним из приоритетных направлений в реализации Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», - отметил начальник ГУФСИН Юрий Лымарь.

В завершение встречи начальник КП-26 ГУФСИН Елена Андрюхова и Исполнительный директор ООО «Альтернатива» Юрий Матвеенко подписали двустороннее соглашение на трудоустройство осужденный УФИЦ на швейное предприятие. Стороны уверены, что такое сотрудничество поможет приобщить осужденных к труду и повлиять на их ресоциализацию.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Стоит отметить, что это уже пятое учреждение, которое будет осуществлять исполнение наказания осужденными в виде принудительных работ. Сейчас функционируют Исправительный центр №1 в Соликамске, Исправительный центр №2 в Углеуральском, УФИЦ при ИК-10 в Гремячинске, УФИЦ при ИК-32 в Перми и с сегодняшнего дня – УФИЦ при КП-26 в Кизеле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женился в тюрьме, стал отцом и мечтал о семейной жизни: зачем пермский головорез, приговоренный к 19 годам колонии, совершил побег

32-летнему Ивану Буккову оставалось провести за решеткой 5 лет (Подробнее...)