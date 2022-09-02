Гол капитана «Звезды-2005» Олеси Курочкиной попал в Топ-30 мировых голов августа

Фото: Пресс-служба ЖФК "Звезда-2005"

С годами на футбольном поле – только краше и мастеровитее! Это про капитана и форварда пермской «Звезды-2005» Олесю Курочкину. В августе наша футболистка установила еще одно историческое достижение не только для себя, но и для женского футбола России. Ее гол в ворота «Рязани-ВДВ» попал в Топ-30 лучших голов августа во всем мире и занял там 24 строчку. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Но не все так просто. В этот мировой рейтинг ранее не попадала ни одна российская футболистка. Поэтому достижение капитана «звездочек» можно назвать историческим для всего женского футбола нашей большой страны.

А еще Олеся Курочкина стала единственной женщиной в августовском мировом рейтинге. Гол-красавец она оформила 5 августа на стадионе «Звезда» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу. Этот изящный гол головой оказался решающим – «Звезда-2005» в той встрече одержала победу над рязанками и прошла дальше – 2:1. Видеозапись гола - смотрите здесь.

Напомним, в 2021 году Курочкина установила мировой рекорд. 17 октября 2021 года она забила красноярскому «Енисею» в матче Суперлиги. Гол признали самым быстрым в истории мирового женского футбола. На него Олесе потребовалось всего 9,31 секунды с момента стартового свистка.

Позже на ежегодном конкурсе «Спортивная элита Прикамья» этот гол признали лучшим спортивным событием Пермского края в 2021 году.

Олеся Курочкина – капитан и форвард пермской «Звезды-2005» с многолетним стажем. Выступала за наш клуб с 2007 по 2012 годы. И выступает с 2015 года – по настоящее время. В составе красно-рыжих Олеся стала пятикратной чемпионкой России и сыграла в финале Кубка УЕФА в 2009 году. Забила в официальных матчах более 100 голов. Капитан команды - с 2016 года.

КСТАТИ

До финала - один шаг. Следующую встречу в Кубке пермячки проведут 9 сентября дома. Соперник – московский ЦСКА. Победитель сыграет с победителем пары «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). (0+)

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