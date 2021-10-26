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Спорт26 октября 2021 13:19

Капитан «Звезды-2005» установила Мировой рекорд женского футбола

Она поразила ворота соперников на десятой секунде матча
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Капитан «Звезды-2005» Олеся Курочкина установила Мировой рекорд самого быстрого гола в женском профессиональном футболе. Об этом сообщает пресс-служба пермского женского футбольного клуба.

Видео гола можно посмотреть здесь. Он был забит через 09,31 секунды после стартового свистка.

Напомним, рекорд установлен в матче женской Суперлиги «Звезда-2005» - «Енисей», который состоялся в Перми на стадионе «Звезда» 17 октября. В этой игре пермячки обыграли соперниц из Сибири со счетом 2:1. Дубль – на счету Олеси Курочкиной.