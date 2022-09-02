Образование со Сбером: банк инвестирует в качество и доступность образования для населения нашей страны

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Образование — это то, что помогает найти себя и увидеть своё будущее в моменты самых сложных внешних изменений. Именно поэтому сегодня как никогда важно непрерывно учиться, развиваться, а также формировать в себе современные навыки. Сбер как технологичная компания инвестирует в качество и доступность образования для населения нашей страны, особое внимание уделяя развитию цифровых навыков. О ключевых проектах Сбера, доступных продуктах и технологических решениях для образования мы подготовили обзорный материал.

Школа 21

«Школа 21» − бесплатная школа программирования от Сбера. Проект, который даёт возможность любому человеку, старше 18 лет, прошедшему отборочные испытания получить востребованную ИТ-профессию. В основе обучения лежит метод «равный равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами.

Для поступления необходимо зарегистрироваться на сайте 21-school.ru, пройти отборочные испытания — две онлайн-игры и онлайн встречу с командой «Школы 21». После этого важно пройти интенсив. Это финальный отборочный этап, который участники проходят в очном режиме на кампусе на протяжении 26 дней. После него подводятся результаты и определяются прошедшие на основное обучение. Помимо навыков программирования на языке С, интенсив позволит участнику в полной мере попробовать себя в ИТ, начать программировать с первого дня, познакомиться с интересными людьми всех возможных профессий из разных уголков страны, научиться побеждать и не сдаваться.

Сегодня кампусы «Школа 21» от Сбера работают в трёх городах страны – в Москве, Казани и Новосибирске, в которых учатся более 3500 участников. И более 1200 уже успешно трудоустроены в лучших ИТ-компаниях и стартапах.

СберУниверситет

Уникальный образовательный центр, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру. В нем создана среда и система образования руководителей для успешной конкуренции в современном мире. Это уникальный баланс очного, дистанционного и электронного форматов обучения, включая Виртуальную школу.

Обучение для волонтеров

Сбер запустил социальный сервис «Сбережём то, что любим. Вместе». Он поддерживает и объединяет людей. Платформа создана для тех, кому нужна помощь, и тех, кто хочет помочь. Здесь собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для улучшения жизни.

Платформа содержит практически ориентированный и обучающий контент. Здесь есть навигация по различным социальным инициативам, благотворительным фондам и НКО, а также бесплатные и выгодные предложения от компаний – партнёров Сбера. Все они могут помочь людям с решением насущных вопросов в разных сферах жизни.

В портал интегрированы сервисы экосистемы и партнёров Сбера, в том числе образовательные курсы "Сбер.Университета", портала Edutoria, программы "БизнесКласс" и "Сбер.Бизнес" для разных категорий предпринимателей и самозанятых, уникальные предложения от "Работа.ру", "Сбер.Мобайл", и другие возможности.

Edutoria- образовательный маркетплейс

Сбер представил образовательную онлайн-платформу Edutoria. Это маркетплейс, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи могут развивать современные навыки, повышать квалификацию и осваивать новую профессию. Edutoria предоставляет компаниям и экспертам бесплатный сервис по созданию и размещению курсов, который позволяет тиражировать и монетизировать свои знания.

Главная задача платформы - разработка мотивирующих путей развития, которые позволяют пользователям системно двигаться к собственным образовательным целям через освоение профессиональных и мягких навыков. МаркетплейсEdutoriaпредлагает не только изучить широкий набор отдельных курсов, но и выбрать сформированную из лучших программ траекторию обучения. Сейчас платформа объединяет уже 10 тематических направлений, в которых представлены курсы от ведущих поставщиков: СберУниверситета, GeekBrains, Otus, ИКРА, NovikovSchool, MoscowBusinessSchool и других. Подписка Ed+ даёт скидку 15% на включённые в неё курсы, а также возможность бесплатного прохождения более 40 курсов по различным темам.

Для тех, кто хочет развиваться в области культуры, искусства и креативных индустрий, на Edutoria создан специальный проект «Муза». В числе авторов уникальных творческих курсов и образовательных программ —народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, народный артист России, саксофонист Игорь Бутман, главный дирижёр Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Владимир Федосеев и многие другие.

Edutoria также предоставляет сервисы вузам для реализации онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования. Так, в этом году начнётся обучение на магистерской программе МИСиС «Науки о данных», в МАИ будет запущена программа дополнительного профессионального образования по цифровизации.

Корпоративным клиентам для обучения сотрудников на платформе доступны полный перечень образовательного контента и гибкие условия сотрудничества.

Авторам маркетплейс даёт бесплатный доступ к конструктору курсов, позволяющему размещать образовательный контент для разных форматов обучения. В личном кабинете поставщики контента могут увидеть аналитику покупок своих курсов за выбранный период времени. Кроме того, Edutoria обеспечивает маркетинговое продвижение и повышение узнаваемости бренда поставщика.

DigitalSummer

Для преподавателей ВУЗов и СУЗов Сбер предоставил возможность повышения квалификации. Шесть образовательных треков спроектированы специально для тех, чья преподавательская и научная деятельность связана с науками о данных, информационными технологиями, кибербезопасностью и высшей математикой, а также с науками об обществе, экологии, устойчивом развитии, экономике и финансах.

В Летней школе — 2022 обучение прохошло по шести трекам: четырём цифровым (наука о данных, разработка на Java, кибербезопасность и инжиниринг данных) и двум новым трекам этого года — по устойчивому развитию и по цифровым финансам и бизнес-моделям.

Накануне стартовала программа трека «Кибербезопасность», в рамках которой эксперты будут делиться опытом построения системы кибербезопасности современной цифровой организации, а также погружать в такие направления, как «Практики безопасной разработки DevSecOps», «Управление угрозами и уязвимостями», «Технологии искусственного интеллекта в задачах кибербезопасности», «Современный SecurityOperationCenter» и другие.По итогам курса участники получат удостоверения о повышении квалификации.

Бесплатная образовательная программаКарьера Будущего.

Программа состоит из двух основных блоков – видеолекции, на которых лидеры ключевых направлений Сбера и HR-профессионалы сервиса Работа.ру рассказывают о том, как начать успешную карьеру и об особенностях профессий. В программеесть более 25 электронных курсов поSoftSkills, DigitalSkills, HardSkills, CognitiveSkills.

Программа поможет сформировать новые актуальные навыки и повысить шансы студентов-выпускников на успешное трудоустройство, даст уверенность в профессиональном будущем. Обучение проходит онлайн по индивидуальному треку каждого слушателя.

Молодежные акселераторы SberZ, SberStudent

Акселераторы Сбера – это бесплатная образовательная программа по технологическому предпринимательству. Программа акселератора разработана на основе контента от «StanfordOnline». Школьники и студенты проходят образовательный модуль по теме предпринимательства и в ходе обучения могут запустить собственный технологический стартап.

Акселераторы СбераSberZ и SberStudentпомогают подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта. А по итогу успешной защиты проекта победители разделят призовой фонд от Сбера, получат гранты от MoscowSeedFund, а также смогут рассчитывать на преференции при обучении в вузах.

Возможность стажировки для студентов

В Сбере действует программа Sberseasons – оплачиваемая стажировка для студентов IT, математических, инженерных, экономических и других специальностей, которая позволяет совмещать работу с учёбой и проходит под руководством опытных наставников.

Подать заявку на прохождение стажировки можно на сайте проекта.

Учиться со Сбером

Сегодня в Нижнем Новгороде, Владимире, Йошкар-Оле работают кафедры Сберана базе опорных вузов. Благодаря проектным в ВУЗах реализованы базовые кафедры, где студенты могут обучаться основам банковского дела у топ-менеджеров банка, получать дополнительные знания по цифровым дисциплинам, а также участвовать в проектных работах под наставничеством опытных кураторов из банка. Благодаря обучению на кафедре, студенты не только прокачивают необходимые профессиональные навыки, но и больше узнают о специфике работы в банке. Также у студентов с базовой кафедры есть возможность вне конкурса устроиться на работу в Сбербанк.

ProductDevelopment

Совместно с Центром академическим партнерств и Корпоративным университетом Сбербанка реализована новая программа ProductDevelopment. В рамках проекта ProductDevelopment студенты изучают работу с цифровой образовательной платформой и возможности ее модификации. Главная цель программы - обучить сопровождению и развитию цифровой Платформы Гостех с целью создания сервисов для взаимодействия населения и бизнеса с государством. Таким образом, обучившись по этой программе, студенты смогут стать амбассадорами изменения в цифровой повестке регионов.

Обучение для старшего поколения

Сбер уделяет много внимания людям старшего возраста и совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России и Ассоциацией развития финансовой грамотности запустил образовательно-информационный проект — Школу цифровых навыков, — который на простом языке через доступные форматы рассказывает о необходимых цифровых сервисах и услугах, обучая их применению в повседневной жизни.

Проект стартовал на сайте АктивныйВозраст.рф и направлен на развитие конкретных цифровых компетенций у людей старшего возраста и решение конкретных задач. На старте в школе доступно четыре курса, посвящённых темам здоровья, финансам, быту и развлечениям. Пользователи смогут узнать, как купить лекарства онлайн; как грамотно вести учёт личных финансов; как заказывать на дом продукты дистанционно; как смотреть кино и сериалы онлайн.

АктивныйВозрат.рф — информационный портал для людей пенсионного и предпенсионного возраста об активной жизни на пенсии, здоровье, финансах и льготах, запущенный Сбером в 2016 году. Каждый день на сайте появляются полезные советы о занятиях спортом, культурных мероприятиях и путешествиях, а также интересные истории из жизни активных пенсионеров. На портале предлагаются решения для выгодных покупок, развития себя, поддержания хорошей физической формы, заботы о здоровье и общения с друзьями и близкими по духу людьми, узнавания нового.

Образовательный контент для предпринимателей

Для Сбера важно оказывать поддержку бизнеса регионов – это как финансовые сервисы, так и образовательные проекты.

Так была создана платформа «Деловая среда», где собрана настоящая база знаний для бизнесменов.

В Деловой среде собраны рассказы об опыте реальных предпринимателей со всей страны, размещены ответы на интересующие вопросы, а также можно принять участие в онлайн-встречах и других мероприятиях по развитию бизнеса.