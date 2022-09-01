Оцифровали Дягилева: в Перми создали виртуальный 3D-тур по музею

В здании, где жила семья Дягилевых в Перми, сейчас находится гимназия. Фото: Татьяна Титова

В 2022 году отмечают 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева. Знаменитый импресарио провёл детские и юношеские годы в Перми. Именно на прикамской земле он рос и становился личностью, которую впоследствии узнал весь мир. Русские сезоны в Париже, популярность деревянных русских матрёшек… Все это было потом. А что было до этого? Что помогло стать мальчику Сереже знаменитым Сергеем Дягилевым.

Человек, открывший множество талантов и прославивший русское искусство за пределами страны на рубеже XIX-XX вв., жил в Перми с 8 до 18 лет. Здесь он сформировался как личность. Дягилев проявлял любовь к музыке, театру и к искусству в целом. Большую роль в этом сыграла семья. Дягилевы оказали огромное влияние на становление культурной жизни в Прикамье. Так, дед Сергея, Павел Дмитриевич, жаловал деньги не только на монастыри, но и на строительство пермского театра. В доме, где сейчас находится «Дягилевская гимназия» (школа № 11), каждую неделю по четвергам собиралась местная интеллигенция. Гости музицировали, обсуждали репертуар концертов.

Сергей Дягилев и его мачеха Елена Панаева. Фото: Проект «Неизвестный Дягилев»

Прогулки по музею

В юбилейный год в Перми решили оцифровать наследие семьи Дягилевых. «АиФ-Прикамье» при поддержке президентского фонда культурных инициатив собрал на сайте «Неизвестный Дягилев» фотографии экспонатов музея и создал виртуальный 3D-тур по экспозиции.

Посетитель виртуального музея с помощью компьютерной мышки сможет совершить полноценную экскурсию. Достаточно сделать первый шаг, щелкнуть кнопкой по входной двери, как оказываешься внутри здания на улице Сибирской.

В прохладном холле поднимаемся по ступенькам. Можно немного оглянуться и посмотреть по сторонам, перемещая курсор мышки. Следуя по стрелочкам, продвигаемся вперед по коридорам, изучая стенды на стенах.

При желании можно включить аудиогид. Приятный мужской голос рассказывает: «Дом на Сибирской, 33 в Перми прозвали Пермскими Афинами. С древним греческим городом его сравнивали из-за горячей приверженности хозяев дома к культуре и искусству».

Во время виртуальной экскурсии можно увидеть реконструкцию рабочего кабинета Дягилевых. Фото: Проект «Неизвестный Дягилев»

Семейные корни

Постепенно посетитель 3D-тура перемещается в кабинет. На стенах здесь висят семейные портреты. Родные имели большое значение в жизни будущего импрессарио.

Посетители виртуальной экскурсии могут рассмотреть фотографию родителей Сергея – Павла и Евгении Дягилевых.

Познакомились они очень необычно – на пожаре. В 1968 году загорелась дача в Царском Селе и молодой кавалергард Павел (или Поленька, как его ласково звали родные) вместе с другом бросился его тушить. Девушка, которая вместе с другими дачниками, подошла посмотреть, что случилось, сразу обратила внимание на молодого красавца. Он тоже её заметил. У молодых начался роман. Однажды Павел, служивший в лейб-гвардии Кавалергардском полку, так сильно захотел увидеть свою невесту, что чуть не провалился под лёд – поздней осенью, чтобы не опоздать на поезд, он бежал по непрочному льду реки Волхов. Лёд трещал под его ногами, но ему удалось перебраться на другой берег.

Поначалу семья без восторга приняла выбор сына. Однако свадьба все-таки состоялась в 1871 году. 19 марта 1872 года родился сын Сергей. Но молодая мама серьёзно заболела. 9 июня ее не стало.

Здесь же в музее есть фото Сергея Дягилева с мачехой Еленой Валерьяновной (Панаевой), которая стала второй женой его отца.

Познакомились они в Царском Селе. Павел покорил семью Панаевых прекрасным голосом и весёлостью, он бывал у них дома, участвовал в любительских спектаклях. Родители думали, что он выберет среднюю дочь – Александру, которая, кстати, чуть позже стала знаменитой певицей. Но Павел выбрал Елену. В 1874 году он сделал ей предложение, и они поженились. Но перед тем, как дать согласие, ей нужно было увидеть одного очень важного человека – маленького сына своего жениха, Серёжу.

В 1886 года она написала трогательные письмо уже взрослому Сереже о первой встрече с ним: «Ты был для меня почти вопросом жизни и смерти, так как я решила втайне, что, несмотря на любовь мою к твоему отцу, я не выйду за него, если не почувствую, что смогу горячо любить тебя...». Мальчик, впервые встретив молодую невесту отца, не задумавшись, протянул к ней руки.

Еще больше историй дома Дягилевых – в виртуальном 3D туре по музею: