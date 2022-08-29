Сбежавшие уголовники из колонии-поселения Фото: архив "КП"

Сбежавших заключенных задержали вечером 29 августа сотрудники ГУФСИН. Уголовников доставили обратно в березниковскую колонию-поселение, из которой они и сбежали. Их поместили в штрафной изолятор.

«В штрафном изоляторе они будут содержаться до суда. Вскоре им дадут новый срок за побег и добавят его к сроку, который они еще не отбыли. Теперь отбывать наказание они будут в колонии с более строгим режимом», - сообщил «КП-Пермь» источник в ГУФСИН.

Напомним, двое заключенных совершили побег в городе Березники 27 августа в 08:50 на участке колонии-поселения при ИК-38.

Один из заключенных отбывал наказание за убийство в колонии строгого режима, но в соответствии с решением суда 6 октября 2021 года был переведен на участок колонии-поселения. Второй осужденный ранее отбывал наказание за кражи и грабежи в колонии общего режима, но в соответствии с решением суда 2 февраля 2022 года переведен на тот же участок колонии-поселения.

Подробности задержания уточняются.

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