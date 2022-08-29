Стали известны подробности о сбежавших из пермской колонии преступниках

Снимки из ориентировки полиции: слева – Иван Бельтюков, справа – Алексей Тиунов.

В Пермском крае до сих пор не могут найти двух заключенных, которые сбежали из березниковской колонии-поселения ИТК 38. По официальной версии, это произошло в ночь на субботу. Но в местных соцсетях утверждают, что уже в середине недели группы конвоиров колонии и автоинспекторов с автоматами досматривали машины на выезде из города.

Почему так долго не могут поймать беглецов?

Березниковские садоводы сообщили в полицию о том, что двух подозрительных мужчин видели в районе коллективных садов 31 и 32.

- Наши дачники все друг друга знают в лицо, и незнакомцы привлекли их внимание, - рассказала член одного из СНТ Зинаида. - Естественно, они насторожились: на территории садоводств много пустующих домиков, где можно укрыться. Кто-то из садоводов обнаружил, что у них пропали домашние заготовки. Поэтому мы позвонили полицейским.

В местных СМИ распространили фотографии беглецов и ориентировку. В ней говорилось, что один из них, 30-летний бывший житель Ильинского Алексей Тиунов, сидел за убийство, другой, 21-летний Иван Бельтюков родом из Березников - за кражи и грабеж.

Младшего из сбежавших увидела в городе его бывшая соседка.

- Иван раньше жил в нашем доме, - рассказала Анастасия. - Мы с ним прежде не общались, он был хулиганом. Однажды украл у меня лыжи. Мать, которая его воспитывала, не могла с ним сладить. И вот на днях я увидела его в центре Березников. Они большой компанией сидели на лавочке и выпивали. Перепутать я его не могла. Я об этом написала комментарий под постом «ЧП Березники» ВКонтакте , где было сообщение о побеге. Из полиции мне по этому поводу никто не звонил.

Один из пользователей соцсети сообщил, что видел в ночь на понедельник, как двое подозрительных мужчин в темных спецовках шли в районе Романово по дороге Березники - Пермь и пытались ловить попутки.

В ГУФСИН по Пермскому краю утверждают, что, конечно же, отслеживают все сообщения в соцсетях.

- Мы занимаемся поисками вместе с полицией и сотрудниками ГИБДД, - ограничились сообщением в этом ведомстве. - Но о подробностях говорить не будем, ведь сбежавшие по смартфонам могут узнать, где и как мы их ищем.

Почему побежали?

Точно так же в ГУФСИН не дают комментариев о вероятных мотивах странного побега: обоим беглецам оставалось сидеть совсем немного, оба должны были освободиться через два года, осенью 2024-го. Иван Бельтюков отсидел 2 года из четырех общего режима, Алексей Бельтюков - три четверти своего срока в 9 лет и 6 месяцев строгого режима.

При этом во время отсидки в прежних колониях у них не было нарушений, что и учел суд, принимая решение о переводе в колонию-поселение. Это считается смягчением наказания, осужденные живут на поселении в общежитиях-казармах без решеток на окнах. Но на курорт это не похоже – они обязаны подчиняться строгому распорядку дня и за нарушения, например, за отказ от работы, их могут поместить в штрафной изолятор.

Что сподвигло на бегство двух заключенных, которые познакомились только в колонии-поселении, выяснится на суде, если их поймают. За групповой побег по предварительному сговору им могут набавить еще по 4 года.

Опасны ли сбежавшие преступники?

Как мы уже сказали, 21-летний березниковец Иван Белютюков, которого после побега видела, по ее словам, бывшая соседа на лавочке в пьяной компании, сидел за кражи и грабеж. В чем они заключались?

После школы он устроился разнорабочим в столовую. Но работа показалась ему слишком тяжелой и неинтересной, и он ее бросил. Сидел на шее у матери, таскал у нее деньги из кошелька на выпивку. Наконец ей это надоело. Она заявила о краже 16 тысяч рублей из шкатулки и телевизора, который сын унес из дома в ломбард. Грабеж же заключался в том, что он решил продать и ее сотовый телефон. Женщина тот не отдавала, но сын вывернул маме руку и отобрал смартфон. Это и стало последней каплей. На суде сынишка признал свою вину, и ему оформили явку с повинной.

Также не стал запираться в преступлении и другой сбежавший, 30-лений Алексей Тиунов, осужденный за убийство. Весной 2015-го в одном из домов в Ильинском привычно собралась компания собутыльников. С одним из них Алексей поругался - тот его обозвал при всех. Предложил выйти на улицу.

- Так-то он спокойный, но если его отругают, становится вспыльчивым, особенно если выпьет, - говорили потом на суде его друзья.

«Вспыльчивость» на этот раз выразилась в том, что он всадил нож в сонную артерию обидчика. Потом взял садовую тачку и отвез бездыханное тело в мусорную яму, привалив сверху пакетами с мусором. Утром сестра убитого увидела торчащие из-под пластиковых мешков пальцы.

В качестве смягчающего обстоятельства нигде не работающему жителю поселка Ильинского зачли добровольное признание вины.

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