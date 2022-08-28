Из колонии в Пермском крае сбежали двое заключенных

Сбежавшие заключенные. Справа на фото осужденный, отбывающий наказание за убийство. Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

В социальных сетях и ряде СМИ распространяется информация о том, что из колонии строгого режима и колонии общего режима Пермского края сбежали преступники. Однако, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю, эта информация не соответствует действительности. Да, заключенные действительно сбежали, но не из колоний строгого и общего режимов, а из колонии-поселения.

«27 августа в 8.50 на участке колонии-поселения при ИК-38 в городе Березники выявлено отсутствие осужденных Т. и Б. Ранее осужденный Т. действительно отбывал наказание в колонии строгого режима, но в соответствии с решением суда 6 октября 2021 года переведен на участок колонии-поселения. Также осужденный Б. ранее отбывал наказание в колонии общего режима, но в соответствии с решением суда 2 февраля 2022 года переведен на тот же участок колонии-поселения», - сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю.

Как следует из ориентировки, опубликованной в паблике ЧП Березники, один из заключенных отбывал наказание за кражи и грабежи, ему назначали четыре года заключения, причем на время побега он отсидел почти половину срока (29.12.20 - 14.09.2024). Второй заключенный отбывал наказание за убийство, он отсидел 3/4 срока и должен был выйти на свободу через два года (18.04.2015 - 17.10.2024).

Один из вопросов, который сразу у нас возник: как заключенным удалось сбежать? Но на него нам тут же ответили в ГУФСИНе.

- В соответствии со статьей 129 УК РФ осужденные на участке колонии-поселения содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах учреждения; с разрешения администрации участка колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположен участок колония-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества, - сообщили в пресс-службе ГУФСИНа.

Но другой вопрос: зачем сбегать из места с более мягким режимом, при том, что обоим оставалось сидеть около двух лет, вызывает массу вопросов. Сразу вспоминается недавняя история побега 32-летнего Ивана Буккова. В начале июля этого года он сбежал из колонии-поселения в Чусовом. Причем на момент побега Букков отсидел 14 из 19 лет, женился в колонии и стал отцом. Когда Буккова поймали, на допросе он признался, что совершил побег из-за «усталости».

- На дворе лето - солнце, речка, девушки в коротких юбках. На поселке он смог вдохнуть глоток свободного воздуха после 14 лет, проведенных за решеткой. Добавьте к этому усталость от столь длительного заточения и вот результат. Иван не смог устоять перед соблазном свободы, о чем сейчас сильно жалеет, - сообщал «КП-Пермь» источник в силовых структурах.

Что толкнуло на побег этих арестантов: усталость, соблазн свободы, до которой рукой подать, или какие-то другие причины - пока неизвестно. «Комсомолка» будет выяснять причины и подробности побега. В ГУФСИН тем временем сообщили, что оперативники ищут беглецов. А жители Березников рассказывают, что видели их на улицах города:

«Первого недавно видела на улице с толпой неблагополучных людей, любящих выпить, в районе Уралкалия, вроде. Я просто помню его, как-то лыжи мои своровал будучи малолеткой. Клей нюхал, что только не делал, я думала, уже умер, но живучий оказался», «Это зэки из 38-й колонии. Их сегодня искали в садах №31 и №32, но сегодня не нашли», - пишут жители Березников в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женился в тюрьме, стал отцом и мечтал о семейной жизни: зачем пермский головорез, приговоренный к 19 годам колонии, совершил побег

32-летнему Ивану Буккову оставалось провести за решеткой 5 лет (Подробнее...)