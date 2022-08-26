У адвоката обвиняемого в убийстве 6-летней девочки в Прикамье состоялся конфиденциальный разговор с подзащитным

Виктора арестовали на два месяца Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Адвокат Мария Евтеева, которая осуществляет защиту Виктора Мошкина, обвиняемого в убийстве 6-летней девочки в Пермском крае, рассказала о недавней встрече со своим подзащитным.

В среду, 24 августа, Евтееву вызвал в СИЗО следователь, где она ознакомилась с предъявленным постановлением о привлечении Виктора Мошкина в качестве обвиняемого и с постановлениями о назначении судебно-медицинских экспертиз. Также между подзащитным и адвокатом состоялась конфиденциальная беседа.

- В среду Виктору было предъявлено первоначально обвинение, - говорит Мария Евтеева. - Кроме того, были назначены судебно-медицинские экспертизы, но их результаты будут готовы не скоро, поскольку такие экспертизы являются сложными и объемными, то некоторые займут месяц и больше. Перед экспертами стоят четкие вопросы, ответы на которые внесут ясность в материалы уголовного дела. Осуществлять защиту Виктора я буду вместе с помощником.

На следующей неделе Мария Евтеева расскажет более подробную информацию о деле Виктора Мошкина и о деталях состоявшегося со своим подзащитным разговора.

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