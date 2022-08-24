В полиции рассказали подробности истории с 4-летним мальчиком из Перми, которого неизвестный мужчина увел с детской площадки

Фото: УФССП России по Пермскому краю

«Комсомолка» узнала новые подробности пропажи ребенка. Напомним, родители отпустили погулять сынишку с собакой во двор буквально на «пару минут». В это время отец собирал вещи, чтобы ехать с ребенком к бабушке. Перед тем, как отправить сына на улицу, папа из окна бдительно осмотрел двор на предмет безопасности. Но там никого не было, кроме бабушек-соседок. Строго-настрого наказав ребенку, ни с кем никуда не ходить, он отпустил его во двор.

Но, спустившись к машине, буквально считанное время спустя, отец не обнаружил сына во дворе. Как выяснилось позднее, мальчик ушел с незнакомцем, который привлек его внимание тем, что искал себе пропитание. Как нам удалось узнать из достоверных источников, мужчина сразу спросил ребенка, где его родители, на что тот ничего не ответил. Чувствуя ответственность за мальчика, он взял его с собой. А спустя некоторое время решил его накормить, тем более, ребенок сказал, что проголодался. Это же самое мужчина сказал и сотрудницам отдела судебных приставов по взысканию штрафов №1 по г. Перми УФССП России по Пермскому краю, которые спросили: почему с ним находится маленький мальчик. Напомним, Мария Баршевская и Анна Дианова возвращались с обеденного перерыва и заметили странную пару, где было много контрастов: мужчина бомжеватого вида в грязной толстовке и порванных джинсах и опрятно одетый маленький мальчик с декоративной собачкой на поводке.

Сотрудницы ведомства, понаблюдав за ними, решили напрямую спросить мальчика, знаком ли тот с дядей. На что словоохотливый малыш выложил все, что было за душой: дядю видит впервые, пошел с ним потому, что тот пообещал купить ему сладкий сюрприз. Судебные приставы сопроводили ребенка в подразделение ведомства, сообщили о случившемся начальнику и в полицию.

Второй, не менее главный герой всей этой истории, не только следовал за мальчиком до отдела судебных приставов, но и дал признательные показания сотрудникам отдела полиции №7 по Свердловскому району г. Перми. Как нам сообщили в пресс-службе городского УМВД, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выяснили, что малолетний находился на улице без присмотра родителей, к незнакомому мужчине подошел по собственной инициативе. Противоправных действий со стороны взрослого к ребенку не было: мальчик сказал, что дядя ему ничего не сделал. Несмотря на то, что у мужчины за плечами богатое прошлое - он неоднократно судим, - вся история закончилась благополучно. Как признались служители порядка, “мужик и сам был рад, что у ребенка нашлись родители”.

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