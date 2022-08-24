В Перми мужчина пытался похитить 4-летнего мальчика на глазах у прохожих

Фото: УФССП России по Пермскому краю

Родители отпустили погулять сынишку с собакой во двор буквально на пару минут. В это время отец собирал вещи, чтобы ехать с ребенком к бабушке. Перед тем, как отправить сына на улицу, папа из окна бдительно осмотрел двор на предмет безопасности. Но там никого не было, кроме бабушек-соседок. Строго-настрого наказав ребенку, ни с кем никуда не ходить, он отпустил его во двор.

Незнакомый мужчина подошел к одиноко гуляющему ребенку с собачкой буквально через пару минут после того, как те вышли из дома. Пообещав малышу купить сладости, он взял его за руку и повел в только ему одному известном направлении.

Трагедию помогло избежать счастливое стечение обстоятельств: на странную пару - мужчина бомжеватого вида в грязной толстовке и порванных джинсах и опрятно одетый маленький мальчик с декоративной собачкой на поводке - обратили внимание две сотрудницы отдела судебных приставов по взысканию штрафов №1 по г. Перми УФССП России по Пермскому краю. Мария Баршевская и Анна Дианова возвращались с обеденного перерыва и заметили, как ребенок постоянно озирается по сторонам и все крепче сжимает поводок с собачкой. Это все показалось сотрудницам ведомства подозрительным. Понаблюдав за мужчиной с ребенком, они решили напрямую спросить у малыша, знаком ли он с дядей.

- Мальчик оказался очень общительным, открытым. Он охотно рассказал нашим сотрудницам, что видит дядю впервые. И пошел с ними потому, что тот пообещал купить ему сладкий сюрприз. А дядя увел его от дома в противоположную сторону. На тот момент они удалились от него больше, чем на три километра, - рассказала “КП” врио начальника отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю К.А. Полыгалова.

- Мужчина пояснил, почему забрал ребенка?

- Сказал, что ведет его покормить. Впоследствии выяснилось, что он был неоднократно судим.

Кстати, «щедрый дядя» так просто от мальчика не отказался. Он следовал за приставами до подразделения ведомства. И даже остался ждать полицию, куда о случившемся незамедлительно сообщили сотрудницы ведомства, во дворе отдела. Для выяснения всех обстоятельств его сопроводили в ОП №7 по Свердловскому району.

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