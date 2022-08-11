Мастер по маникюру спасла жизнь умирающему пермскому туристу

Фото: Скриншот с видео тг-канала Ural Mash/Личная страница Анастасии Веревкиной ВКонтакте

- Я не должна была там оказаться, в этом кафе, обычно я обедаю в столовой недалеко от работы, но почему-то я пошла именно туда, не могу это объяснить, ноги сами туда привели, - говорит мастер по маникюру из Калининграда Анастасия Веревкина.

В воскресенье, 7 августа, Анастасия пришла на обед в кафе «Поварешка» на Ленинском проспекте в Калининграде. Стоя в очереди, девушка услышала крики: «Вызовите скорую».

- Я сразу же достала телефон и стала звонить «03», - вспоминает Анастасия. - Пока ждала ответа диспетчера, решила посмотреть, что происходит. Увидела, что за одним из столиков на диванчике лежит мужчина, рядом с ним были две женщины: одна держала его голову у себя на коленях, вторая, уже позже я узнала, что это его супруга, склонилась над ним. Когда она немного отодвинулась, я увидела, что мужчина лежит без сознания и уже весь синий. Спросила у женщин: «Есть ли пульс?» Мне сказали, что нет.

Анастасия молниеносно среагировала: отодвинула столы и велела положить мужчину на пол.

- Я крикнула, что ему срочно нужно делать массаж сердца, мне ответили, что никто не может, тогда я сказала, что сделаю сама, - вспоминает Анастасия. - Кто-то говорил мне не трогать мужчину до приезда врачей, я ответила, что иначе он умрет. Мужчину положили на пол, девушка держала ему голову, а я надавила ему на низ живота, чтобы из него вышла еда. Жене велела делать искусственное дыхание, а сама приступила к массажу сердца: раз, два, три, четыре, пять - дуйте! - говорила я супруге. Сколько все это продолжалось, я не знаю, от шока я потеряла счет времени. Вскоре мужчина начал издавать какой-то свист, появилось слабое дыхание. Мы продолжали реанимировать, еще через какое-то время изо рта у него стала выходить еда, пена и кровь. Жена с еще одной девушкой смывали кровь и убирали еду, а я продолжала массаж сердца. Вскоре он начал активно дышать, и цвет лица стал меняться на естественный.

Мужчину положили на бок, согнули ноги и положили под голову сумку. Через несколько минут приехали медики и увезли его в больницу. Позже Анастасия узнала, что с мужчиной все хорошо - из отделения реанимации его перевели в отделение интенсивной терапии. А сама супружеская пара - туристы из Перми.

Оказалось, что Анастасия уже не в первый раз спасает жизнь человеку. Однажды она откачала женщину, которая захлебнулась в реке, также с помощью массажа сердца.

Анастасия Веревкина. Фото: личная страница девушки ВКонтакте

Анастасия говорит, что к медицине не имеет никакого отношения, а знания о реанимационных действиях она почерпнула из книг по медицине, у нее двое детей, и девушка часто читает подобную литературу.

- Уже прошло четыре дня, а у меня все еще шок, хоть девушка я и стойкая,- говорит Настя.- Тысячу раз в голове прокручивала один и тот же вопрос: почему я пошла в это кафе, а что бы было, если бы я его не спасла? Сейчас у меня очень смешанные эмоции - и шок и радость одновременно.

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