В Прикамье пятиклашка спасла 19-летнюю девушку, у которой в речке случился приступ

Единственный, кто оказался рядом с Настей, это маленькая подружка Лиза. Фото предоставлено родными девочки.

- Если бы я ее отпустила, она ушла бы под воду и захлебнулась на моих глазах, - рассказывает пятиклассница Лиза Сакулина из села Усть-Зула Юрлинского района Пермского края. – Мне было очень тяжело и страшно, но я не отпускала Настю и громко звала на помощь.

Хорошо плавать Елизавета научилась только этим летом. Ее дом находится рядом с речкой Зулой, и мама разрешает дочери сбегать искупаться в компании с местными ребятишками. В тот день на реке с Лизой были несколько мальчишек и 19-летняя знакомая Настя.

- Они купаются, а я поглядываю за ними с огорода, - объясняет Лизина мама, Марина Леонидовна. – И вдруг дочка прибегает в слезах: «Мама, там Насте было плохо!»

Все случилось в считанные секунды. У девушки во время купания внезапно начался приступ эпилепсии. Тело мгновенно скрутило, начались судороги. Девушка полностью потеряла контроль над собой и начала уходить под воду. Все произошло в нескольких метрах от берега, где глубина была не более метра, но для человека в момент приступа и 10 сантиметров воды могут оказаться смертельными.

Единственный, кто оказался рядом с Настей, это маленькая подружка Лиза. В критической ситуации пятиклассница не растерялась, схватила тонущую подругу за волосы и начала звать на помощь. Лиза несколько раз пыталась тащить Настю к берегу, но силенок не хватало.

Мальчишки, что купались вместе с ними, сначала подумали, что девчонки дурачатся, а потом, когда поняли, что все серьезно, просто выскочили на берег и разбежались. А пятиклассница из последних сил продолжала держать голову подруги на поверхности воды и звать на помощь.

Крики девочки услышал 24-летний Григорий Перебатов, он купался чуть поодаль вместе со своей девушкой. Парень подплыл к ним, поднял Настю на руки и вынес на берег.

Григорий Перебатов. Фото предоставлено родными молодого человека.

- Девушка захлебывалась, но я сразу понял, что у нее эпилепсия, у моего родственника такая же болезнь была, поэтому я знал, как надо действовать, - рассказал «Комсомолке» второй герой этой истории. – На берегу я положил девушку на бок и держал за руку, чтобы она могла дышать. Постепенно она начала приходить в сознание, а вскоре к нам прибежали ее родители и Лизина мама.

- Мы попросили, чтобы Гриша съездил на мотоцикле за врачом, - рассказывает Лизина мама. – Доктор поставил ей два укола и был рядом все то время, пока она окончательно не пришла в себя. Сейчас с ней все в порядке.

Сама маленькая героиня, спасшая подругу от гибели, вспоминает произошедшее со слезами на глазах. Ей до сих пор страшно.

- Она два дня была сама не своя, я отпаивала ее валерьянкой, - говорит мама девочки. – Но я горжусь дочкой. Я всех своих детей учу приходить на помощь людям, какие бы они ни были: богатые или бедные, больные или здоровые, хорошие или не очень. Плохо человеку – ему обязательно надо помочь! И мое воспитание не прошло даром: дочка спасла человеческую жизнь! Правда, слов благодарности ей за это пока никто, увы, не сказал.

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