В планетарии рассказали про космические явления, которые пермяки смогут увидеть в августе 2022 года

Лучше всего звездопад будет виден на открытой местности Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В ближайшие пару дней пермяки смогут увидеть один из самых ярких звездных ливней – метеорный поток Персеиды. Такое название он получил от одноименного созвездия, из которого вылетают небольшие частицы, сгорая в земной атмосфере и образуя «звездный дождь».

Лектор Пермского планетария Виталий Францев рассказал, что явление проявляет свою активность ежегодно с 17 июля по 24 августа, а его пик приходится на 11 и 12 числа последнего летнего месяца с 23.00 до 01.00 ночи. В эти дни при безоблачной погоде можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час.

Лучше всего звездопад будет виден на открытой местности, подальше от города. Поэтому, чтобы увидеть всю красоту Млечного Пути, астроном советует ехать за 30 километров от города Кудымкара - на запад, либо на восток. Там вы можете остановиться в полях, прихватив с собой плед и чай в термосе, и наслаждаться космосом.

К сожалению, затруднить наблюдения может полнолуние и облачная погода 11 и 12 августа.

В следующий раз подобное явление пермяки смогут увидеть только 24 августа. Но, согласно прогнозу, в этот день будет идеально ясное небо.

Сатурн, Юпитер, Галактика Андромеды в виде спирали, туманность «Вуаль», которая образовалась от взорвавшейся несколько тысяч лет назад звезды, а также бескрайние звездные поля – все эти и многие другие космические объекты можно будет увидеть не только с биноклем, но и невооруженным глазом с 23.00 до 02.00 ночи, пока не взойдет Луна.

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