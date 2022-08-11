День физкультурника 2022 в Перми состоится на набережной Камы. Фото: Павел Шатров

Главной локацией Дня физкультурника 2022 в Перми 13 августа станет спортивная зона набережной Камы. Этим летом это место стало главной точкой притяжения жителей Перми, для которых занятия физкультурой и спортом прочно вошли в их повседневную жизнь.

Каждый житель Перми от мала до велика в День физкультурника 2022 сможет стать участником масштабного спортивного фестиваля. Пермяков и гостей города с раннего утра ждут бесплатные мастер-классы по северной ходьбе, теннису, оздоровительной гимнастике, регби.

Попробовать свои силы в День физкультурника 2022 в Перми можно будет в Zumba марафоне ,соревнованиях по северной ходьбе, детскому беговелу, силовому воркауту и мини-футболу. На баскетбольном корте можно будет увидеть матчи Всероссийского массового турнира «Оранжевый мяч».

ПРОГРАММА ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2022 В ПЕРМИ

Набережная реки Камы

Программа Дня физкультурника 2022 в спортивной зоне на набережной Камы в Перми откроется 13 августа откроется в 10:00. После этого наступит время занятий физкультурой и спортом для всех желающих, турниров и мастер-классов.

- 10:00-10:30 - официальное открытие Дня физкультурника 2022 в Перми

- 10:00-11:00 - регистрация на соревнования по северной ходьбе

- 10:30 – утренняя зарядка

- 10:30-11:00 - регистрация на детские соревнования по беговелу

- 10:30-16:30 - Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

- 10:30-17:00 - работа площадки физкультурно-спортивного комплекса ГТО

- 10:45-11:15 - мастер-класс по северной ходьбе

- 11:00-11:30 – регистрация на соревнования по силовому воркауту

- 11:00-12:00 - соревнования по беговелу

- 11:00-13:00 - оздоровительная гимнастика

- 11:00-14:00 - соревнования по мини-футболу

- 11:15-12:00 - соревнования по северной ходьбе

- 12:00-13:00 - награждение победителей и призёров соревнований по северной ходьбе и беговелу

- 12:00-14:00 - соревнования по силовому воркауту

- 13:00-14:00 - Zumba марафон

- 14:00- 14:30 - награждение победителей и призёров соревнований по силовому воркауту и мини-футболу

- 14:30-16:30 - мастер-класс по регби

- 14:30-16:30 – работа интерактивных площадок

- 15:00-16:30 - мастер-класс по теннису

- 16:30- 17:00 - награждение победителей и призёров Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч»

Фото: Администрация Перми

Регистрация на соревнования по северной ходьбе будет проводиться в день соревнований на набережной Камы. Каждому участнику будет выдан стартовый номер.

Предварительная регистрация на соревнования по беговелу осуществляется в срок до 18:00 11 августа. Для регистрации необходимо заполнить анкету по ссылке. Основная регистрация будет проводиться в день соревнований на набережной. Для получения стартового набора необходимо предъявить паспорт родителя с отметкой о ребёнке или свидетельство о рождении ребёнка (подойдут фотографии/копии), а также заполненное разрешение на участие. Предварительная регистрация на соревнования по силовому воркауту ведется по ссылке. Основная регистрация будет проводиться в день соревнований на набережной.

Предварительная регистрации на соревнования по мини-футболу отправляется на адрес электронной почты: metodistpku59@yandex.ru Необходимо направить: название команды, ФИО участников и контактные данные тренера. Дополнительная информация: по электронной почте - usfm59@mail.ru, по тел. 8 (342) 207-23-07.

Лыжная база «Южный» (ул. Казахская, 71А)

В 11:00 на лыжной базе «Южный» стартует инклюзивный трейл-забег «Дух Леса». Это современная форма увлекательного и активного отдыха, граничащего с экстримом, доступная людям разной физической подготовленности, в том числе новичкам трейла – бега по пересеченной местности.

На старт выйдут и участники с инвалидностью. Трейл является официально признанной дисциплиной легкой атлетики в России и набирает популярность среди любителей и профессионалов бега.

Регистрация-заявка по электронной почте: yanchenko-as@cas59.ru

Тел. для справок: +7 (342) 262-80-30

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/trail_duh_lesa_perm

Конноспортивный комплекс Пермского края (Пермский район, п. Ферма, ул. Заводская, 3/1)

В 10:00 на конноспортивном комплексе Пермского края в поселке Ферма состоится первый межнациональный экстремальный забег «Родео 59». Это сочетание беговых дистанций с силовыми задачами и преодоление нестандартных препятствий: барьеры и водяные ванны, грязь, отвесные стены и канаты. Длина трассы – 3 км.

Победители определятся в личном и командном зачетах. Регистрация продлится до 13 августа.

Подробная информация и регистрация участников на сайте: родео59.рф

УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13)

В День физкультурника 2022 в Перми состоится контрольный матч по хоккею с шайбой между командами «Молот» (Пермь) и «Ижсталь» (Ижевск). Начало в 13:00. Вход свободный.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2022

В День физкультурника 2022 в Перми синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +20…+23 градуса.

ОРГАНИЗАТОР ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2022

Организатором спортивного фестиваля в День физкультурника 2022 выступает министерство физической культуры и спорта Пермского края. Цель и задачи спортивного фестиваля – привлечение жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. (0+)

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