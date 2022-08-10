Контрольные матчи. Фото: ХК "Локомотив" Ярославль / ВКонтакте

Пермский «Молот» матчами с «Ижсталью» продолжает подготовку к сезону 2022-2023 годов в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В ее рамках «Молот» проводит серию контрольных матчей.

Ранее, 6 августа, в Ярославле провели свою первую встречу текущего межсезонья и проиграли «Локомотиву» со счетом 1:3.

Сейчас хоккеисты «Молота» продолжают учебно-тренировочные сборы в Перми, сочетая функциональную подготовку с игровой.

Ближайшие матчи «Молот» проведет 12 и 13 августа в УДС «Молот». По решению руководства клуба они состоятся со зрителями.

Начало матчей: 12 августа - в 19:00, 13 августа - в 13:00. Вход свободный. (0+)

Прямые трансляции будут доступны на клубном Youtube-канале Molot TV

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