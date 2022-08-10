«Амкар-Пермь» одержал вторую победу в сезоне

Пермяков на игру в статусе капитана вывел Даниил Зуев. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» порадовал своих болельщиков второй победой в сезоне-22/23. В Барнауле наш клуб гостил у местного «Динамо» и победил со счетом 3:1.

Начали гости активно и с быстрого гола. В конце первой 15-минутки защитник хозяев сбил в штрафной площади Ивана Маркелова. К мячу подошел сам «пострадавший» и был точен – 1:0. На опыте, на классе, как говорится. Обе команды имели хорошие моменты, чтоб забить, но счет до второго тайма остался прежним.

А вот в тайме втором «Амкар» сам усложнил себе жизнь. На 52-й минуте наш опорник Наиль Замалиев получил прямую красную карточку за то, что наступил шипами на ногу сопернику.

Гости из Перми остались вдесятером. Но не только удержали счет, а еще и забили второй. На 70-й минуте центральные защитники «Амкара» Александр Степанов и Алексей Губочкин вместе соорудили этот гол. Последний идеально скинул мяч на своего коллегу, выиграв подачу на угловом. Степанову оставалось лишь пробить по воротам и не промахнуться.

Однако это еще не все. Спустя две минуты вратарь «Амкара» Анатолий Красильников сбил в штрафной игрока «Динамо» и привез своей команде пенальти. Но сам блестяще справился с ударом и оставил ворота сухими после личной ошибки.

Под конец тайма хозяева все же один мяч отыграли. Отскок от штанги в штрафной гостей подкараулил Иван Житников. Но вместо того, чтобы счет сравнять, алтайцы пропустили еще.

На контратаке Иван Маркелов ворвался в штрафную площадь Барнаула и заработал пенальти. На этот раз к мячу подошел уже не он, а Евгений Тюкалов. Женя не промахнулся, установив окончательный счет встречи - 3:1.

Следующий матч «Амкар» снова сыграет в Сибири. Соперником нашей команды станет омский «Иртыш», который возглавляет бывший главный тренер «Звезды» из Перми Валерий Петраков. Игра состоится в Омске в субботу, 13 августа (0+). Будет интересно!

Ранее пермяки провально стартовали в новом сезоне, но позже порадовали своих фанатов победой. Сначала наш клуб со счетом 0:4 уступил прямому конкуренту за выход в Первую лигу – футбольному клубу «Тюмень». Игра состоялась 24 июля.

Неделю спустя в Перми гостил дебютант сезона – ФК «Химик-Август» из ПГТ Вурнары, что в Чувашии. Этим ребятам красно-черные не оставили никаких шансов – 3:0.

КСТАТИ

Пермский «Амкар» на игру в статусе капитана вывел полузащитник Даниил Зуев. Именно он, забив в прошлом матче с «Химиком», вписал свое имя в историю пермского футбола. Его гол стал 1000-м по счету из всех голов, которые когда-то забивали футболисты красно-черного клуба в различных лигах и кубках.

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