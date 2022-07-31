25-летний футболист Даниил Зуев забил тысячный гол в истории пермского клуба «Амкар»

Коллаж: ФК "Амкар".

- Браво, Даниил! Вчера одним из лучших был! – написали фанаты на странице ВКонтакте пермского футбольного клуба «Амкар».

Они подсчитали, что 25-летний Даниил Зуев, бывший воспитанник ЦПМФ «Амкар», стал автором тысячного «официального» гола за всю историю клуба.

Юбилейный гол он забил в первом домашнем матче сезона, в котором пермские футболисты со счетом 3:0 разгромили всухую команду «Химик-Август» из чувашского поселка Вураны.

Кроме Даниила Зуева мячи в ворота соперников забили Александр Подбельцев и Евгеий Тюкалов.