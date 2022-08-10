Экскурсия по Перми на «Ласточке». Фото: Живая Пермь / ВКонтакте

Экскурсии по Перми на «Ласточке» стартовали в мае 2022 года. В августе пермяки и гости города продолжат знакомство с историей Перми во время путешествия в комфортабельных вагонах скоростного электропоезда «Ласточка».

МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ НА «ЛАСТОЧКЕ»

Экскурсия по Перми на «Ласточке» - это совместный проект Пермской пригородной компании и туристического агентства «Живая Пермь». Экскурсия проходит по маршруту кольцевого движения электропоезда «Ласточка» от станции «Пермь 2» вдоль левого и правого берегов Камы.

Во время экскурсии по Перми «Ласточка» дважды пересекает Каму – через плотину Камской ГЭС и железнодорожный мост.

В маршрут кольцевого движения входят станции: «Пермь 2», «Пермь 1», «Славянова», «Мотовилиха», «Язовая», «Юбилейная», «Балмошная», «Кислотный», «Молодежная», «КамГЭС», «Левшино», «Кабельная» и «Пермь-Сортировочная».

Маршрут начинается и заканчивается на станции «Пермь 2».

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ НА «ЛАСТОЧКЕ»

Экскурсии по Перми на «Ласточке» в августе проходят каждую среду, субботу и воскресенье. В

Время отправления – 15:00.

Время в пути – 1,5 часа.

ВНИМАНИЕ! Чтобы стать участником экскурсии по Перми на «Ласточке» необходимо заранее бронировать билеты. В день экскурсии их может уже не быть.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ НА «ЛАСТОЧКЕ»

Во время экскурсии по Перми на «Ласточке» гид «Живой Пермь» познакомит туристов с уникальными и малоизвестными фактами из истории города.

Гид работает с микрофоном и колонкой, так что даже на задних рядах вагона будет отличная слышимость и возможность задать интересующий вопрос.

В вагонах электропоезда «Ласточка» работает кондиционер, есть удобные одинарные кресла и большие окна. Без перерыва работает чистый туалет.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ НА «ЛАСТОЧКЕ»

Стоимость билетов на экскурсию по Перми на «Ласточке»:

- стоимость взрослого билета составляет 300 рублей

- стоимость детского билета составляет 150 рублей

- стоимость билета для школьных групп составляет 300 рублей с человека

Для детей до 6 лет участие в экскурсии бесплатное.

В стоимость билета входят проезд в электропоезде и работа гида

Заявки на участие принимаются в сообщении сообщества «Живая Пермь»: vk.me/history59

По всем вопросам участия в экскурсии можно обращаться по тел. 8-909-119-17-35. (0+)

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