Экскурсия по Перми на «Ласточке». Фото: Живая Пермь / ВКонтакте
Экскурсии по Перми на «Ласточке» стартовали в мае 2022 года. В августе пермяки и гости города продолжат знакомство с историей Перми во время путешествия в комфортабельных вагонах скоростного электропоезда «Ласточка».
МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ НА «ЛАСТОЧКЕ»
Экскурсия по Перми на «Ласточке» - это совместный проект Пермской пригородной компании и туристического агентства «Живая Пермь». Экскурсия проходит по маршруту кольцевого движения электропоезда «Ласточка» от станции «Пермь 2» вдоль левого и правого берегов Камы.
Во время экскурсии по Перми «Ласточка» дважды пересекает Каму – через плотину Камской ГЭС и железнодорожный мост.
В маршрут кольцевого движения входят станции: «Пермь 2», «Пермь 1», «Славянова», «Мотовилиха», «Язовая», «Юбилейная», «Балмошная», «Кислотный», «Молодежная», «КамГЭС», «Левшино», «Кабельная» и «Пермь-Сортировочная».
Маршрут начинается и заканчивается на станции «Пермь 2».
РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ НА «ЛАСТОЧКЕ»
Экскурсии по Перми на «Ласточке» в августе проходят каждую среду, субботу и воскресенье. В
Время отправления – 15:00.
Время в пути – 1,5 часа.
ВНИМАНИЕ! Чтобы стать участником экскурсии по Перми на «Ласточке» необходимо заранее бронировать билеты. В день экскурсии их может уже не быть.
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ НА «ЛАСТОЧКЕ»
Во время экскурсии по Перми на «Ласточке» гид «Живой Пермь» познакомит туристов с уникальными и малоизвестными фактами из истории города.
Гид работает с микрофоном и колонкой, так что даже на задних рядах вагона будет отличная слышимость и возможность задать интересующий вопрос.
В вагонах электропоезда «Ласточка» работает кондиционер, есть удобные одинарные кресла и большие окна. Без перерыва работает чистый туалет.
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМИ НА «ЛАСТОЧКЕ»
Стоимость билетов на экскурсию по Перми на «Ласточке»:
- стоимость взрослого билета составляет 300 рублей
- стоимость детского билета составляет 150 рублей
- стоимость билета для школьных групп составляет 300 рублей с человека
Для детей до 6 лет участие в экскурсии бесплатное.
В стоимость билета входят проезд в электропоезде и работа гида
Заявки на участие принимаются в сообщении сообщества «Живая Пермь»: vk.me/history59
По всем вопросам участия в экскурсии можно обращаться по тел. 8-909-119-17-35. (0+)
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