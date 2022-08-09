Арбузы. Фото: Роскачество.

Наступил август – последний месяц лета 2022 года, а значит вместе с ним в Перми появилась возможность выбрать спелый арбуз. Чтобы сделать правильный выбор арбуза и не отравиться этой сладкой ягодой необходимо придерживаться нескольких простых правил. Выбрать спелый арбуз помогут его внешние признаки и несколько самых распространенных советов.

ПРИЗНАКИ СПЕЛОГО АРБУЗА

Качественный плод арбуза внешне должен выглядеть свежим, целым и чистым. В процессе созревания корочка становится более матовой, поясняют в Российской системе качества (Роскачество).

Если арбуз относится к полосатому сорту, то по мере созревания его полосы становятся более яркими и четкими.

На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин. Побитости и трещины – результат хранения и транспортировки ягоды.

Качество продукта сохраняется в том случае, когда общая площадь внешних повреждений, вызванных трением или погрузочно-разгрузочными работами, не превышает одной восьмой части поверхности плода.

Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым.

Арбузы. Фото: Роскачество.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ СПЕЛОГО АРБУЗА

Выбрать спелый арбуз можно с помощью нескольких советов. Мякоть спелого арбуза должна быть красного цвета с различными оттенками. Семена вызревшие - чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов арбуза - сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Существует несколько способов по выбору спелого арбуза. Его спелость можно определить по ряду внешних факторов.

Земляное пятно арбуза

О спелости арбуза свидетельствует земляное пятно – место, на котором арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, а значит, там не вырабатывается хлорофилл - пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет. Земляное пятно должно быть ярко-желтого цвета - максимально желтым, даже оранжевым. Чем ярче – тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя.

Земляное пятно должно быть только одно!

Корка арбуза

Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый.

Звук арбуза

Спелость арбуза можно оценить если постучать по нему. Звук должен быть не глухим и не звонким, а средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук,

Глухой звук после стука означает перезрелость арбуза перезрел, а слишком звонкий – недозрелость!

Хвостик арбуза

Высохший арбузный хвостик не обозначает стопроцентного признака вкусного и спелого арбуза. Хвостик может быть высохшим - арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу.

Плохо, если хвостик арбуза пересохший!

Хруст арбуза

Для определения качества арбуза можно его сжать вдоль продольной оси. Спелый арбуз при сжатии должен издать характерный слабый треск. Метод сжатия непоказателен и может ввести в заблуждение. Арбуз мог хрустнуть при транспортировке, а повторное надавливание ни к чему не приведет, отмечают в Роскачестве.

Арбуз хрустит при надавливании всего один раз!

Размер арбуза

Арбуз лучше всего выбирать среднего размера - не слишком большой, но и не самый маленький.

Ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами!

Арбузы. Фото: Роспотребнадзор.

ПРАВИЛА ПРИ ВЫБОРЕ АРБУЗА

«Нитраты – это «витамин» роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Они повсеместно используются в сельском хозяйстве: стимулируют рост растений и, соответственно, повышают урожайность. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания», - отмечают в Роскачестве.

К концу созревания в арбузе не должно быть нитратов – он вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим, примерно, за неделю до полного созревания. Даже в этом случае, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти – низкая.

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты.

«Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками», - поясняют специалисты Роспортребнадзора.

Надо обязательно помнить, что реализация бахчевых культур, к которым относится арбуз, запрещена вдоль автодорог из необорудованных торговых мест. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Санкционированное место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы.

Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы!

Кстати, использование личного нитратомера не поможет определить на месте количество нитратов в приглянувшемся вам плоде. Чтобы нитратомер давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде, которую обычный потребитель обеспечить не в силах. Чтобы показывать правильные данные, игла прибора должна проходить необходимую санитарную обработку. Если неправильно вымыть ее или не вымыть вовсе, в следующий раз прибор покажет заоблачный результат. Поэтому ученые доверяют только лабораториям – они делают один общий анализ целого арбуза.

ПРАВИЛА ЕДЫ И ХРАНЕНИЯ АРБУЗА

Перед тем, как разрезать арбуз, не забывайте тщательно вымыть его теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, очень быстро размножаются, что может привести к кишечной инфекции.

Разрезанные арбузы необходимо хранить только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – в нем уже начались процессы микробиологической порчи, можно получить пищевое отравление.

Эксперты Роскачества утверждают, что в мировой практике ни разу не было зафиксировано случая отравления человека нитратами из бахчевых, фруктов или овощей. То, что обычно принимают за отравление нитратами, – это либо диарея от избыточного потребления клетчатки (арбузы содержат ее в большом количестве), либо кишечное расстройство, вызванное бактериями с плохо вымытой поверхности плода. Во время созревания арбуз лежит на земле, поэтому перед тем, как его нарезать, тщательно очистите кожуру от частичек почвы и содержащихся в ней микробов.

Ни в коем случае не следует покупать разрезанный арбуз с поврежденной кожицей. Не стоит просить надрезать арбуз, чтобы попробовать или посмотреть цвет его мякоти. Через трещины микроорганизмы с кожуры арбуза легко достигают сладкой и влажной мякоти, где активно размножаются, а затем вызывают пищевые отравления.

Не следует есть арбуз до белой части корки - она несладкая и в ней могут содержаться следы удобрений. Основные вредные вещества, которые могут быть в арбузе, находятся около корки!

ЦЕННОСТЬ ВЫБОРА АРБУЗА

Арбуз - ценный продукт, который содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием.

Арбуз - исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.

При этом, арбузы содержат много клетчатки и сахара, поэтому употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах – не более 100 грамм за один прием пищи.

При умеренном потреблении арбуз - уникальный диетический продукт. Если говорить о нем с точки зрения диетологии, то это ягода достаточно низкокалорийная: в 100 граммах ягоды содержится до 30 килокалорий, среди которых от 6 до 8 граммов- углеводы.

В арбузе в два раза меньше углеводов, чем в яблоках. Несмотря на это, по вкусу эта ягода гораздо слаще: все потому, что в арбузах практически отсутствуют органические кислоты (уксусная, лимонная, яблочная и другие), которые придают фруктам и овощам более специфический вкус.

Арбуз - самая низкоуглеводная ягода, что делает ее идеальной с точки зрения диетического питания.

В арбузе содержится большое количество ликопина - вещества, которое помогает предупредить развитие онкологических заболеваний. Ликопин также содержится и в томатах, но в арбузе его больше. Также в ягоде содержится другие провитамины группы А - бета-каротин. Он является отличным антиоксидантом, а также придает арбузу насыщенный цвет.

Арбуз содержит большое количество калия. Потребляя эту ягоду из организма можно выводить лишнюю воду и снижать отеки.

ГДЕ КУПИТЬ АРБУЗ В ПЕРМИ

Арбузы в Перми летом 2022 года можно купить в сетевых торговых точках, продовольственных магазинах, рынках и мини-рынках, киосках. Они располагаются во всех районах города.

Многие пермяки для выбора и покупки арбузов предпочитают Центральный рынок (ул. Пушкина, 104) и оптово-розничный рынок в Заостровке (ул. Пожарная, 18).

В Перми можно купить несколько видов арбузов: мини-арбузы, арбузы с желтой мякотью, арбузы с красной мякотью.

Цена обычного арбуза (с красной мякотью) в Перми летом 2022 года находится в пределах 16-24 рублей, экзотические сорта арбузов – около 50 рублей за килограмм.

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