В Перми загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Целинной

На место выехали 24 сотрудника спецслужб на семи машинах. Фото: "Мой город – Пермь!"/ "ВКонтакте"

«Жесть! Стекла вылетают!», «Смотри, сейчас балкон отвалится!», - комментируют местные жители страшный пожар на втором этаже многоквартирного дома.

8 августа в 20.15 в краевое ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной по улице Целинной, 45. На место выехали 24 сотрудника спецслужб на семи машинах.

Фото: "Мой город – Пермь!"/ "ВКонтакте"

До прибытия первого пожарно-спасательного подразделения очевидцем пожара был спасен один человек. Как сообщают подписчики группы «Мой город – Пермь!», какой-то герой спас из огня мальчика. Кроме того, самостоятельно эвакуироваться успели пять человек.

Как сообщили в краевом главке МЧС, горели два квадратных метра на балконе квартиры. Пожар был локализован в 20.27 и полностью ликвидирован спустя три минуты. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Фото: "Мой город – Пермь!"/ "ВКонтакте"

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины пожара устанавливаются.

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