В Пермском цирке прошла яркая премьера шоу «Счастливый билет»

"Счастливый билет" в Перми до 4 сентября. Фото: Анна Маркова

- Я давно не была в цирке, сегодняшнее представление для всей нашей семьи – это настоящий праздник, - делится впечатлениями Елена Никифорова. – Все артисты невероятные, столько эмоций от выступления слонов, тигров, кенгуру.

В Перми состоялась грандиозная премьера сказочного циркового шоу о принцессе Звездочке и волшебном путешествии из снежной России в солнечную Италию. Символично, что первое представление артистов совпало с днем рождения Пермского цирка, которому исполнилось 52 года.

Еще не побывав на представлении, зрители поняли, что их ждет что-то грандиозное, когда увидели у входа огромного надувного слона и, они не ошиблись.

- Фото: Анна Маркова

В зале творился настоящий аншлаг, кажется, что на трибунах не было ни одного свободного места. Свет погас, и зрители погрузились в страну представлений, где захватывает дух и переполняет восторг.

Иллюзии и хождение по тросу без страховки

На манеже артисты показали историю любви принца и принцессы. На их свадьбе собрались гости из разных стран мира. Выступление зрителям подарили иллюзионисты и акробаты. Семья Шаркович показали сальто и шпагат на высоте 24 метра. По тросу, без страховки, они ходили, как по тропинке. Настоящее волшебство иллюзии с исчезновениями продемонстрировала Мария Кох-Кукес.

А затем над манежем вспорхнула гимнастка – бабочка Александра Тарус из Румынии, не все зрители сразу поняли, что летала она, держась за волосы. Александра рассказала секрет своего таланта: «Чтобы выполнить такой номер, нужны натренированные мышцы спины и шеи, а еще пред выступлением я смачиваю волосы водой, тогда они становятся гораздо крепче».

-* Фото: Анна Маркова

Слоны стоят на головах, а тигры ходят спиной на задних лапах

При виде слонов на арене цирка зрители воскликнули «Вау!» Удивительно, как такие крупные и на первый взгляд неуклюжие животные беспрекословно слушались дрессировщика Давио Тоньи: слонихи Карла и Рани стояли на трех ногах, а потом и вовсе встали на голову.

Слонов сменили величественные тигры, большие полосатые кошки вальяжно расхаживали по кругу и неспешно выполняли команды дрессировщика Давио Тоньи. Гвоздем номера стало прохождение тигра спиной на задних лапах.

Пока артисты готовились к следующему номеру, зрителей развлекал питерский дуэт клоунов «Ребята с Лиговки». Их номера были такими забавными, что дети хохотали в голос.

- Фото: Анна Маркова

Борьба с кенгуру, резвые зебры и томные верблюды

Динамичные, яркие выступления показали животные французского артиста цирка Ивана Дефоржа. Сначала на арене грациозно скакал, белоснежный конь, затем его сменил строптивый бизон. Зрителей удивили два страуса, которые бегали по арене, распустив крылья. Затем невероятно красивые зебры, как из фильмов про животных Африки, выскочили из-за кулис, а вместе с ними томно вышли три красавца верблюда. Изюминкой выступления французского артиста стала его борьба с самым настоящим кенгуру. Глаза детей в зале горели от счастья.

- Мне так понравились все животные, - говорит 7-летняя Милана. – Я никогда не видела слонов и кенгуру, только по телевизору. Кенгуру, такой смешной, чесал свой бок все время и боролся, а слон стоял на голове.

- Фото: Анна Маркова

Замирание сердца от колеса смелости

Андрей и Алия Канахины, из Казахстана, покорили зрителей своим выступлением на шестиметровой мачте без страховки. Номер «Ты и я» – это слияние двух жанров: воздушной гимнастики и трюков. В конце представления Андрей выступил на «Колесе смелости», выполняя трюки от которых перехватывало дыхание.

Ни одного зрителя шоу «Счастливый билет» не оставит равнодушным. Волшебная сказка о любви, объединила страны, континенты. В итоге получилась зрелищное, яркое шоу, которое с восторгом смотрят дети и взрослые.

- Фото: Анна Маркова

Зрители увидят насыщенную программу. Фото: Анна Маркова

Увидеть шоу «Счастливый билет» можно до 4 сентября. Дети до 3-х лет могут пройти бесплатно.

"Счастливый билет" в Перми до 4 сентября. Фото: Анна Маркова

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