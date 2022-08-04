Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды4 августа 2022 11:00

«Счастливый билет» Пермского цирка в мир волшебства и приключений

Пермский цирк представляет новую программу «Счастливый билет» с участием зарубежных артистов
Павел Шатров
Новая программа Пермского цирка «Счастливый билет».

Новая программа Пермского цирка «Счастливый билет».

Фото: Павел Шатров

Так совпало, что новая программа Пермского цирка «Счастливый билет» откроется 6 августа в день его рождения. Впервые он открыл свои двери для поклонников циркового искусства всех возрастов в далеком 1970 году.

За это время его стены посетили не одно поколение пермяков и гостей города. Они росли и крепли вместе с ним, вместе смеялись и восхищались бесстрашием цирковых артистов, учились добру и бережному отношению к животным. Когда-то еще маленькими они пришли в цирк со своими родителями, а теперь уже сами продолжают восхищаться им вместе со своими детьми.

Театр на манеже

Цирк меняется, как и окружающий нас мир, шагает в ногу со временем. Он становится более насыщен сложными техническими решениями и трюками, новыми подходами в организации представлений. При этом остается неизменным чувство возвращения в детство и мир волшебства, вера в чудеса.

Новое цирковое шоу «Счастливый билет».

Новое цирковое шоу «Счастливый билет».

Фото: Павел Шатров

По мнению куратора Пермского цирка Руслана Марчевского, цирковое искусство, пожалуй, единственное, которое интересно всей семье. Чтобы убедиться в этом он приглашает на новую программу «Счастливый билет».

«Мы покажем сказочное цирковое шоу с совершенно новым подходом и режиссерскими находками. Наши зрители увидят не набор цирковых трюков и номеров, это целое театрализованное представление, объединенное общим сюжетом. Таким образом удалось вдохнуть в цирковое представление театральную составляющую. Постановкой занималась театральный режиссер Виктория Коновалова. Она довольно давно работает в цирке. Сейчас с большим успехом проходит поставленная ей программа «Одиссея» в Санкт-Петербурге. До нее, пожалуй, ни одному театральному режиссеру не удавалось создавать успешные программы в цирке. Уверен, Виктории удалось это сделать», - говорит Руслан Марчевский.

По сюжету сказочного циркового шоу «Счастливый билет» Принцесса Звездочка отправляется в волшебное путешествие из снежной России в солнечную Италию.

К куполу за звездой

На пути к своему счастью Звездочка повстречается с удивительными помощниками – настоящими магами и волшебниками, а также сказочными животными, которые умеют делать самые необычные и фантастические трюки.

«Наша программа удивительна во всем. Во-первых, такого разнообразия животных в одном представлении в Пермском цирке еще не было. На пути нашу принцессу будет ждать Хранитель чудес, сказочные бабочки, лепрекон-волшебник. На манеж выйдут экзотические животные: слоны, кенгуру, зебры, страусы, бизон, верблюды, пони и тигры, а из волшебных сундуков достанут огромных питонов. В программе принимают участие артисты из России, Италии, Франции, Румынии, Беларуси, Казахстана. Цирк не имеет границ.», - рассказывают создатели циркового шоу «Счастливый билет».

Воздушная гимнастка Александра Тарус.

Воздушная гимнастка Александра Тарус.

Фото: Павел Шатров

Совершенно точно всех удивит фантастическое выступление воздушной гимнастки Александры Тарус из Румынии, которая взлетит под купол цирка с помощью специальной конструкции, прикрепленной к ее волосам.

«Главный секрет моего номера - волосы должны быть всегда мокрые. Это обеспечивает их плотность скручивания при переплетении с тросом и крепления его с вплетенным в волосы кольцом. В воздухе я могу находиться около 10 минут, затем надо спускаться для небольшого отдыха», - делится Александра Тарус.

По ее словам, в номере важна тренировка мышц шеи, которые играют в нем главную роль. Кстати, Александра успела установить рекорд Книги Гиннеса. Она сумела подняться под купол с грузом в 87 кг. На этом гимнастка останавливаться не намерена, и хочет увеличить груз до 100 кг. Ее собственный вес составляет 58 кг.

Самые уважаемые

С животными на манеже цирка будет виртуозно работать французский артист цирка Иван Дефорж. Его номер является примером бесконечной любви, доверия и заботы к каждому своему подопечному.

Иван Дефорж со своими подопечными.

Иван Дефорж со своими подопечными.

Фото: Павел Шатров

«Я очень люблю моих животных, что помогает мне в работе с ними. Вместе мы доставляем радость нашим зрителям. В моей новой постановке была определенная трудность свести вместе верблюдов и зебр, потому что они очень своеобразные и своенравные. Чтобы уладить отношения между ними пришлось потратить много времени. Прежде всего, необходимо наладить тесный контакт и дружеские отношения», - поясняет Иван Дефорж.

Будет очень тепло встречены номера Ивана с кенгуру и бизоном. С кенгуру ему пришлось налаживать дружбу почти год. Теперь подопечный смело участвует в борцовских схватках и позирует публике. По мнению дрессировщика, бизон - это как большая собака. С ним очень легко и просто работать.

Иван Дефорж со своим подопечным кенгуру.

Иван Дефорж со своим подопечным кенгуру.

Фото: Павел Шатров

«Со своими животными я вместе уже почти семь лет. Моим подопечным очень нравится выступать на манеже. Они очень счастливы, когда появляются перед публикой. Для них это место для игры, где им все дозволено», - делится Иван Дефорж.

А вот появление этих животных все и всегда ждут с большим нетерпением и интересом. Слоны для многих – это настоящий символ цирка! На манеже Пермского цирка зрителям предстоит встреча с индийскими слонихами Карлой и Рани, которые успели объехать практически весь мир. Сложнейшие трюки предстоит выполнить тиграм. Их наставниками являются представители легендарной итальянской цирковой династии Тоньи.

Номер под руководством Давио Тоньи.

Номер под руководством Давио Тоньи.

Фото: Павел Шатров

«Карла и Рани в нашей семье уже более 40 лет. За это время я научился с ними разговаривать на манеже и они меня понимают с полуслова. Это настоящие дети, а выступления для них как большая игра. Они очень любят выходить на манеж и с нетерпением ждут этого момента. Со слоном очень важно поддерживать обратную связь, мы должны понимать друг друга. Своим девочкам я стараюсь все объяснять, как правильно что-то делать, учу самым маленьким и необходимым мелочам. Такое отношение к животным позволяет обходиться без их агрессии, не влечет каких-то казусов. Каким бы ты сильным не был, слон все равно сильнее тебя», - убежден Давио Тоньи.

Цирк приглашает друзей

Все представление его гостей будет веселить дуэт клоунов «Ребята с Лиговки» из Санкт-Петербурга. Они с первых минут покорят сердца зрителей от мала до велика и заставляют улыбнуться даже царевну Несмеяну.

Вместе со Звездочкой предстоит познакомитесь со смелыми акробатами на свободной проволоке: цирковая семья Шаркович продемонстрирует трюки невероятной сложности и красоты. Гимнасты восхитят зрителей шпагатом и сальто на высоте 24 метра!

волшебство иллюзии в номере Марии Кох-Кукес.

волшебство иллюзии в номере Марии Кох-Кукес.

Фото: Павел Шатров

Настоящее волшебство иллюзии в своем номере покажет Мария Кох-Кукес. Она представляет сразу две цирковые династии из России. В ее исполнении зрители увидят удивительный набор иллюзий – от трюков с исчезновениями и преображениями до «прокалываний» тела острыми пиками.

«Я приглашаю всех жителей Перми и Пермского края обязательно прийти в цирк! Вы сможете стать свидетелями по-настоящему уникального представления с уникальными по сложности номерами и разнообразными животными. Все это поместиться в настоящее театральное действие. В одной программе все это увидеть случается очень редко. Приходите, будет интересно! Мы ждем вас, успевайте к нам в гости до 4 сентября», - приглашает в Пермский цирк на программу «Счастливый билет» Мария Кох-Кукес.

Подарки гостям Пермского цирка.

Подарки гостям Пермского цирка.

Фото: Павел Шатров

В честь дня рождения Пермского цирка на представлениях 6 и 7 августа цены на билеты снижены и гостей ждет розыгрыш подарков. Откроем небольшой секрет – это будут огромный мягкие слоны! (0+)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

КультураАфиша: Шоу