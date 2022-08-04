Новая программа Пермского цирка «Счастливый билет». Фото: Павел Шатров

Так совпало, что новая программа Пермского цирка «Счастливый билет» откроется 6 августа в день его рождения. Впервые он открыл свои двери для поклонников циркового искусства всех возрастов в далеком 1970 году.

За это время его стены посетили не одно поколение пермяков и гостей города. Они росли и крепли вместе с ним, вместе смеялись и восхищались бесстрашием цирковых артистов, учились добру и бережному отношению к животным. Когда-то еще маленькими они пришли в цирк со своими родителями, а теперь уже сами продолжают восхищаться им вместе со своими детьми.

Театр на манеже

Цирк меняется, как и окружающий нас мир, шагает в ногу со временем. Он становится более насыщен сложными техническими решениями и трюками, новыми подходами в организации представлений. При этом остается неизменным чувство возвращения в детство и мир волшебства, вера в чудеса.

Новое цирковое шоу «Счастливый билет». Фото: Павел Шатров

По мнению куратора Пермского цирка Руслана Марчевского, цирковое искусство, пожалуй, единственное, которое интересно всей семье. Чтобы убедиться в этом он приглашает на новую программу «Счастливый билет».

«Мы покажем сказочное цирковое шоу с совершенно новым подходом и режиссерскими находками. Наши зрители увидят не набор цирковых трюков и номеров, это целое театрализованное представление, объединенное общим сюжетом. Таким образом удалось вдохнуть в цирковое представление театральную составляющую. Постановкой занималась театральный режиссер Виктория Коновалова. Она довольно давно работает в цирке. Сейчас с большим успехом проходит поставленная ей программа «Одиссея» в Санкт-Петербурге. До нее, пожалуй, ни одному театральному режиссеру не удавалось создавать успешные программы в цирке. Уверен, Виктории удалось это сделать», - говорит Руслан Марчевский.

По сюжету сказочного циркового шоу «Счастливый билет» Принцесса Звездочка отправляется в волшебное путешествие из снежной России в солнечную Италию.

К куполу за звездой

На пути к своему счастью Звездочка повстречается с удивительными помощниками – настоящими магами и волшебниками, а также сказочными животными, которые умеют делать самые необычные и фантастические трюки.

«Наша программа удивительна во всем. Во-первых, такого разнообразия животных в одном представлении в Пермском цирке еще не было. На пути нашу принцессу будет ждать Хранитель чудес, сказочные бабочки, лепрекон-волшебник. На манеж выйдут экзотические животные: слоны, кенгуру, зебры, страусы, бизон, верблюды, пони и тигры, а из волшебных сундуков достанут огромных питонов. В программе принимают участие артисты из России, Италии, Франции, Румынии, Беларуси, Казахстана. Цирк не имеет границ.», - рассказывают создатели циркового шоу «Счастливый билет».

Воздушная гимнастка Александра Тарус. Фото: Павел Шатров

Совершенно точно всех удивит фантастическое выступление воздушной гимнастки Александры Тарус из Румынии, которая взлетит под купол цирка с помощью специальной конструкции, прикрепленной к ее волосам.

«Главный секрет моего номера - волосы должны быть всегда мокрые. Это обеспечивает их плотность скручивания при переплетении с тросом и крепления его с вплетенным в волосы кольцом. В воздухе я могу находиться около 10 минут, затем надо спускаться для небольшого отдыха», - делится Александра Тарус.

По ее словам, в номере важна тренировка мышц шеи, которые играют в нем главную роль. Кстати, Александра успела установить рекорд Книги Гиннеса. Она сумела подняться под купол с грузом в 87 кг. На этом гимнастка останавливаться не намерена, и хочет увеличить груз до 100 кг. Ее собственный вес составляет 58 кг.

Самые уважаемые

С животными на манеже цирка будет виртуозно работать французский артист цирка Иван Дефорж. Его номер является примером бесконечной любви, доверия и заботы к каждому своему подопечному.

Иван Дефорж со своими подопечными. Фото: Павел Шатров

«Я очень люблю моих животных, что помогает мне в работе с ними. Вместе мы доставляем радость нашим зрителям. В моей новой постановке была определенная трудность свести вместе верблюдов и зебр, потому что они очень своеобразные и своенравные. Чтобы уладить отношения между ними пришлось потратить много времени. Прежде всего, необходимо наладить тесный контакт и дружеские отношения», - поясняет Иван Дефорж.

Будет очень тепло встречены номера Ивана с кенгуру и бизоном. С кенгуру ему пришлось налаживать дружбу почти год. Теперь подопечный смело участвует в борцовских схватках и позирует публике. По мнению дрессировщика, бизон - это как большая собака. С ним очень легко и просто работать.

Иван Дефорж со своим подопечным кенгуру. Фото: Павел Шатров

«Со своими животными я вместе уже почти семь лет. Моим подопечным очень нравится выступать на манеже. Они очень счастливы, когда появляются перед публикой. Для них это место для игры, где им все дозволено», - делится Иван Дефорж.

А вот появление этих животных все и всегда ждут с большим нетерпением и интересом. Слоны для многих – это настоящий символ цирка! На манеже Пермского цирка зрителям предстоит встреча с индийскими слонихами Карлой и Рани, которые успели объехать практически весь мир. Сложнейшие трюки предстоит выполнить тиграм. Их наставниками являются представители легендарной итальянской цирковой династии Тоньи.

Номер под руководством Давио Тоньи. Фото: Павел Шатров

«Карла и Рани в нашей семье уже более 40 лет. За это время я научился с ними разговаривать на манеже и они меня понимают с полуслова. Это настоящие дети, а выступления для них как большая игра. Они очень любят выходить на манеж и с нетерпением ждут этого момента. Со слоном очень важно поддерживать обратную связь, мы должны понимать друг друга. Своим девочкам я стараюсь все объяснять, как правильно что-то делать, учу самым маленьким и необходимым мелочам. Такое отношение к животным позволяет обходиться без их агрессии, не влечет каких-то казусов. Каким бы ты сильным не был, слон все равно сильнее тебя», - убежден Давио Тоньи.

Цирк приглашает друзей

Все представление его гостей будет веселить дуэт клоунов «Ребята с Лиговки» из Санкт-Петербурга. Они с первых минут покорят сердца зрителей от мала до велика и заставляют улыбнуться даже царевну Несмеяну.

Вместе со Звездочкой предстоит познакомитесь со смелыми акробатами на свободной проволоке: цирковая семья Шаркович продемонстрирует трюки невероятной сложности и красоты. Гимнасты восхитят зрителей шпагатом и сальто на высоте 24 метра!

волшебство иллюзии в номере Марии Кох-Кукес. Фото: Павел Шатров

Настоящее волшебство иллюзии в своем номере покажет Мария Кох-Кукес. Она представляет сразу две цирковые династии из России. В ее исполнении зрители увидят удивительный набор иллюзий – от трюков с исчезновениями и преображениями до «прокалываний» тела острыми пиками.

«Я приглашаю всех жителей Перми и Пермского края обязательно прийти в цирк! Вы сможете стать свидетелями по-настоящему уникального представления с уникальными по сложности номерами и разнообразными животными. Все это поместиться в настоящее театральное действие. В одной программе все это увидеть случается очень редко. Приходите, будет интересно! Мы ждем вас, успевайте к нам в гости до 4 сентября», - приглашает в Пермский цирк на программу «Счастливый билет» Мария Кох-Кукес.

Подарки гостям Пермского цирка. Фото: Павел Шатров

В честь дня рождения Пермского цирка на представлениях 6 и 7 августа цены на билеты снижены и гостей ждет розыгрыш подарков. Откроем небольшой секрет – это будут огромный мягкие слоны! (0+)

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