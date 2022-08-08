Учеба и материнство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Вера Останина 8 августа в своем телеграм-канале выступила с предложением о создании в вузах России специальных отделений для женщин.

К предложению о создании специальных отделений на каждом факультете в вузах депутата Госдумы РФ Нину Останину подтолкнула угрожающая динамика увеличения среднего возраста матери при рождении первого ребенка, что самым непосредственным образом влияет на здоровье женщины и ее детей. К примеру, в 2019 году этот возраст приблизился к 26 годам.

По статистике, большинство женщин в России рожают первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды в основном приходятся на 30 лет, третьи — на 31 год. При этом четвертого ребенка россиянки рожают в 33 года, а пятого и последующих планируют уже после 34 лет. Медики считают, что возраст в 26 лет благоприятен для рождения второго или третьего ребенка - это пик репродуктивного возраста.

«В медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин раньше называли старородящими. И это не просто термин. За этим словом кроется клубок проблем со здоровьем матери и ребенка, лавинообразное увеличение врожденных заболеваний. Есть косвенные данные, свидетельствующие о том, что в настоящее время этот возраст продолжает увеличиваться и подбирается к 28 годам», - бьет тревогу депутат Госдумы.

Как считает Нина Останина, у российских девушек складывается противоречие между стремлением получить образование и материнством. Иными словами, у многих молодых женщин на первый план выходит учеба, а создание семьи и рождение ребенка сдвигается на более поздний срок – увеличение периода обучения в вузе способствует увеличению срока при рождении первого ребенка.

«Единственным путем является создание новой, не имеющей аналога в прошлом системы высшего образования для женщин, предоставляющей всю совокупность необходимых льгот, способных гарантировать женщинам возможность комфортного совмещения природной функции материнства и включенности в учебный процесс», - пишет Нина Останина.

Предложение депутата поддерживает экспертное сообщество и предлагает во всех вузах страны создать при каждом факультете (всех форм обучения) специализированные отделения обучения женщин, на которые могут перевестись женщины, находящиеся на соответствующем сроке беременности. На бесплатную форму обучения должны иметь право перейти женщины как платных, так и бюджетных отделений.

Теперь дело остается за решением самих вузов и их готовности поддержать депутатскую инициативу. Вузы Перми уже ознакомились с поступившим предложением и готовы к его обсуждению?

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