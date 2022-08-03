Подготовка к школе. Фото: Минсоц Пермского края.

В Пермском крае оказывается социальная помощь малоимущим семьям. Одной из мер является выплата материальной помощи на приобретение школьных товаров к новому 2022-2023 учебному году.

КАКИЕ СЕМЬИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Выплата материальной помощи на приобретение школьных товаров производится малоимущим семьям вне зависимости от количества детей.

Среднедушевой доход семьи в Пермском крае должен составлять менее половины величины прожиточного минимума - менее 6 403 рублей. Такая семья признается нуждающейся.

КАКИЕ ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Социальная помощь в виде выплаты материальной помощи направлена на обеспечение детей канцелярскими принадлежностями, школьной одеждой, рюкзаками, необходимыми в учебном процессе.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Размер выплаты материальной помощи составляет 5 000 рублей на одного ребенка.

Многодетные малоимущие семьи получат 1634 рубля на одного ребенка к иным получаемым выплатам на эти нужды.

Материальная помощь предоставляется один раз в 2022-2023 учебном году.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Для получения материальной помощи необходимо обращаться в органы социальной защиты Пермского края по месту жительства. Адреса находятся по ссылке - https://clck.ru/bnDup

КОГДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ МАТЕРИАЛНОЙ ПОМОЩИ

Министерство социального развития Пермского края объявило о начале приема заявлений на выплату материальной помощи с 1 августа 2022 года.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

По дополнительным вопросам можно обратиться в Министерство социального развития Пермского края по тел. 8 (342) 240-46-72.

Электронная почта: espoliakova@social.permkrai.ru

Официальный сайт: https://minsoc.permkrai.ru/

Социальные сети: https://vk.com/minsoc.permkrai

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как в Пермском крае получить больничный при болезни ребенка 2022

Рассказываем подробно об оформлении в Пермском крае больничного листа при уходе за больным ребенком в 2022 году (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru