Подготовка к школе. Фото: Минсоц Пермского края.
В Пермском крае оказывается социальная помощь малоимущим семьям. Одной из мер является выплата материальной помощи на приобретение школьных товаров к новому 2022-2023 учебному году.
КАКИЕ СЕМЬИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
Выплата материальной помощи на приобретение школьных товаров производится малоимущим семьям вне зависимости от количества детей.
Среднедушевой доход семьи в Пермском крае должен составлять менее половины величины прожиточного минимума - менее 6 403 рублей. Такая семья признается нуждающейся.
КАКИЕ ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
Социальная помощь в виде выплаты материальной помощи направлена на обеспечение детей канцелярскими принадлежностями, школьной одеждой, рюкзаками, необходимыми в учебном процессе.
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Размер выплаты материальной помощи составляет 5 000 рублей на одного ребенка.
Многодетные малоимущие семьи получат 1634 рубля на одного ребенка к иным получаемым выплатам на эти нужды.
Материальная помощь предоставляется один раз в 2022-2023 учебном году.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Для получения материальной помощи необходимо обращаться в органы социальной защиты Пермского края по месту жительства. Адреса находятся по ссылке - https://clck.ru/bnDup
КОГДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ МАТЕРИАЛНОЙ ПОМОЩИ
Министерство социального развития Пермского края объявило о начале приема заявлений на выплату материальной помощи с 1 августа 2022 года.
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
По дополнительным вопросам можно обратиться в Министерство социального развития Пермского края по тел. 8 (342) 240-46-72.
Электронная почта: espoliakova@social.permkrai.ru
Официальный сайт: https://minsoc.permkrai.ru/
Социальные сети: https://vk.com/minsoc.permkrai
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