Актриса Юлия Михалкова рассказала, чем ее удивила Пермь

Мы повстречали известную актрису в укромном местечке у берега Камы. Она то купалась в лучах солнца, то задумчиво смотрела в даль Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 27 июля по 5 августа Пермский край принимал самую масштабную экологическую акцию «Вода России». Сотни волонтеров со всего края выходили к берегам рек и чистили их от мусора.

Самое крупное мероприятие Акции состоялось 5 августа в Перми. Десятки работников пермских предприятий, учителя, школьники, бабушки, дедушки их дети и внуки пришли на место слияния рек Кама и Гайва и устроили грандиозный субботник.

Амбассадором акции «Вода России» стала актриса Юлия Михалкова. Вместе с остальными участниками актриса надела перчатки, взяла в руки мусорный мешок и сделала наш город чуточку чище. После уборки Юлия нашла укромное местечко на камнях у берега реки. Актриса то купалась в лучах солнца, то задумчиво смотрела в даль. Мы позволили себе нарушить ее идиллию и поговорили о нашем городе и о ее творческих планах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город разрастается на глазах

- Вообще в Перми я бывала много раз, - говорит Юлия, - Но так сложилось, что последние три года я к вам не приезжала и когда приехала в этот раз, была приятно удивлена: город сильно изменился, причем в лучшую сторону - разросся, похорошел, стал каким-то современным, чистым, как будто его с шампунем вымыли. Пермь растет буквально на глазах, к слову, как мне сказали, на месте, где мы сейчас сидим, несколько лет назад был пустырь, а сейчас пляж, люди отдыхают, купаются, загорают. Еще обратила внимание на то, как изменился общественный транспорт, особенно на новые автобусы - яркие, красивые.

К сожалению, плотный график актрисы ограничивал ее во времени - уже следующим утром в рамках Акции она должна была улететь на Алтай, поэтому времени гулять по Перми особо не было. Но Юля успела сходить на набережную Камы, которая произвела на нее очень приятное впечатление. Также актриса отметила, что в Перми очень улыбчивые и нарядные люди и есть электросамокаты.

«На субботники я хожу с детства»

- Очень здорово, что Акция собрала так много людей, - говорит Юлия. - Можно сказать, сейчас убирать свой город стало не только полезно и нужно, но даже модно. Когда я была маленькая, бабушка всегда водила меня на субботник, поэтому очень важно, чтобы взрослые не только вовлекали детей в подобные инициативы, но и подавали им пример, участвуя вместе с ними. К тому же мои выступления часто смотрят дети, поэтому мое участие в проекте в каком-то смысле задаст положительный импульс молодому поколению.

Про пермяков и уральцев

Вообще пермяки и уральцы очень похожи, - говорит Юлия. - Это конкретные, порядочные, добрые люди, которые отвечают за свои слова и не боятся брать на себя ответственность. Я знаю многих пермяков, которые уже долгое время живут в Москве, но при этом сохранили в себе эти качества.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Творческие планы

- Планы грандиозные, - откровенничает Юлия. - Сейчас мы снимаем полнометражный фильм, который, конечно, будет про любовь. На него я потратила очень много сил и времени, и работа продолжается. У меня огромный опыт написания небольших юмористических миниатюр, но полный метр - это совсем другая история. Мне пришлось окончить курсы по сценарному мастерству, режиссуре и курсы продюсера. В фильме я играю главную роль, выступаю как автор и продюсер. Большую часть времени заняла подготовка - почти год мы писали сценарий. Долго выбирали главного актера - моего возлюбленного. Кто он, пока останется тайной, но хочу, чтобы после просмотра фильма, в него влюбилась вся страна. А еще надеюсь, что, посмотрев мою картину, у людей, у которых погасла любовь, она вспыхнет с новой силой. Сейчас подготовка к съемкам продолжается, рассчитываем, что на больших экранах он выйдет в марте 2023 года.

В заключении Юлия пожелала пермякам поддерживать и любить друг друга и пообещала вскоре приехать в наш город со спектаклем «Отдам бывшего в хорошие руки».

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