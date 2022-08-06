Во время чистки берега Камы в Перми нашли череп доисторического животного и фуражку капитана корабля

За несколько часов волонтерам удалось собрать 224 мешка мусора Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера, 5 августа, в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» десятки работников пермских предприятий, учителя, школьники, бабушки, дедушки их дети и внуки пришли на место слияния рек Кама и Гайва и устроили грандиозный субботник.

Кроме сбора мусора, для участников приготовили весьма насыщенную развлекательную программу: выступление творческих коллективов, разнообразные мастер-классы, живую музыку и лотерею с призами. А еще всех добровольцев кормили вкусным обедом и катали по реке на надувной лодке.

За несколько часов волонтерам удалось собрать 224 мешка мусора. Основной «улов» – это пластиковые бутылки, упаковки от чипсов, консервные и пивные банки, а также огромное количество покрышек и бытового мусора. Однако попадались и весьма необычные предметы: розовый маленький детский графин, череп доисторического животного, разбитый iPhone, крышка от стиральной машины, фуражка капитана корабля и даже парик.

Наш фотограф побывал на мероприятии и отобрал для вас самые яркие фотографии.

Как выразился ведущий мероприятия, на фото - череп доисторического животного Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фуражка капитана корабля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Здесь можно увидеть маленький розовый детский графин, лампочку, губку, очки, необычные розовый круглый предмет и разноцветного стекла Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крышка от стиральной машины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лампочка, пережаренный сухарик, лезвие бритвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разбитый "Айфон" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всех участников кормили вкусной гречневой кашей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волонтерам показывали удивительные гнезда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любой желающий мог посмотреть на лепестки различных растений под микроскопом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На мастер-классах самым маленьким участникам рассказывали интересные факты о природе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, амбассадором Акции стала актриса Юлия Михалкова. Мы поговорили с ней о нашем городе, о любви и о работе над новым фильмом, где она играет главную роль. Интервью с Юлией Михалковой читайте завтра на нашем сайте.

Юлия Михалкова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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