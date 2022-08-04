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Звезды4 августа 2022 14:40

Все хотят разгадать их тайну: пермячка рассказала, как делает оживающих кукол

Каждый человек - загадка. Порой, даже для самого себя. Как познать себя? Как стать собой? Самобытным, ярким, оригинальным, живым. «Пермская фея» Арина Петрова уверена, что знает ответ
Екатерина Желтышева

Здравствуй, Арина! Ты мастер по изготовлению кукол, аниматор, автор спектаклей, педагог детского творческого лагеря, студентка Московского литературного института имени Горького... А как бы ты назвала себя одним словом?

- Однажды, представляя меня в соцсетях перед моим мастер-классом, организаторы поставили хэштег #феяпермь». Это так запало в душу. Это очень похоже на то, кем я хочу себя видеть. Когда я создаю спектакли, стараюсь сделать так, чтобы в них был «воздух». Именно благодаря «воздуху» в спектакле каждый зритель может найти ответы на свои вопросы. Я чувствую, что могу открыть людям что-то новое в них самих. Наверное это похоже на работу феи.

Когда ты поняла, что кукольный театр - дело всей твоей жизни? С чего всё началось?

- Примерно с шестого класса я ходила в театральную студию. В девятом классе пришло время решать, куда поступать, на кого учиться. Тогда я подумала: «Я не знаю, кем хочу быть, но точно знаю, что хочу стать собой». Для меня быть собой - это проявляться ярко, самобытно, знать потаённые уголки своей души, уметь справляться с трудностями, не изменяя своим принципам. Я решила поступать на актёрское. Там будут тренинги, там будут трудности, там будет интересно, думала я. Поступила в колледж культуры. Оказалась первой в списках на бюджет. Это получилось так просто, что было даже обидно. Проучилась там два года и ушла в академический отпуск. Хотелось чего-то большего...

Позже ты нашла то, что искала?

- С 2011 года я была волонтером на фестивале «Белые ночи» в Перми. Можно сказать, что я выросла на «Белых ночах». Меня не видели дома. Я уезжала утром, приезжала только ночевать. Мы помогали «летающим барабанщикам», «огненным людям», «куклам господина Пэжо» и многим другим артистам... Тогда у меня появилась идея создать свой уличный театр.

Взяв академически отпуск в колледже, я вспомнила эту мечту и решила сделать идею о создании своего театра целью. Я решила поступать на режиссуру театра кукол в РГИСИ (Российский Государственный Институт Сценических Искусств - прим.авт.). Чудом дошла до последнего тура, но провалила коллоквиум. Зато, благодаря этой неудаче, я познакомилась со своим мастером – Владимиром Яковлевичем Захаровым (российский деятель культуры и искусства, известный, прежде всего, как художник-кукольник. Робототехник, организатор и руководитель (с 1992) Театра кукол «2+Ку». Член «Томского Союза Художников» - прим.авт.).

Как произошла встреча с твоим учителем?

- Когда я не поступила в РГИСИ, один из принимавших экзамен преподавателей спросил меня, заплаканную: «Ну а кто из кукольников тебе больше всего нравится?» Я говорю: «Захаров». – «Так напиши ему!» Помню, я тогда нашла Владимира в соцсетях и написала: «Вы набираете учеников?» Он отвечает: «Нет» (смеется). Я в ответ все-равно пишу: «Я приеду в Томск в октябре». Он мне отвечает: «В октябре меня не будет. Я буду в Москве на фестивале». И я приехала на этот фестиваль. Это был ежегодный фестиваль театров кукол "Образцовфест". На входе с жаром сказала : «Я будущий актер театра кукол!» . И меня пустили. А дальше… Я на всю жизнь запомнила момент, когда увидела Владимира Захарова в холле. Внутри что-то ёкнуло. Несколько дней я доказывала, что из меня получится хороший ученик. Помню, Владимир посмотрел на мои руки и хотел было сказать, что такими руками не согнуть толстую проволоку... Как же мне повезло, что у меня большие, крепкие руки!

После завершения фестиваля ты, все-таки, стала ученицей Владимира Захарова? Расскажи о его театре?

- Да, после окончания фестиваля я поехала в Томск, в театр Владимира Захарова «2+Ку» (название расшифровывается как «Двое+куклы». Изначально театр создавался двумя единомышленниками). Это частный камерный театр. Находится в Томске. В этом театре лучше один раз побывать, чем сто раз слушать чужие рассказы. Сам театр и все куклы, которые находятся внутри (при входе, на терраске, на стенах и потолке - везде) созданы Владимиром Яковлевичем. У Владимира был проект «Оживление пространства»: многим своим куклам он встроил датчики движения. Проходишь мимо, куклы начинают двигаться, произносят каждый свою фразу, например: «Хочешь, сказку расскажу!» или «Не проходите мимо!» Есть там и деревянная кукла по имени Коля Шторкин, которая поднимает занавес. Настоящая магия. В зале для зрителей всего 90 посадочных мест. В этот театр приезжают гости не только со всей России, но и со всего мира! Денег за билеты Владимир Яковлевич не брал. Театр существовал и до сих пор существует благодаря системе «донейшн» - оплата по сердцу.

После спектакля зрителей угощают чаем: черный, зелёный, травяной... На втором этаже театра комнаты для учеников, там я и жила, когда училась созданию кукол «на запястье». Этот театр действует сейчас. Ученики Владимира Яковлевича продолжают его дело, проводят вечера воспоминаний и показывают свои спектакли. Приезжайте!

Когда ты создала свою первую куклу?

- Именно там, в театре «2+Ку». Я отметила в театре свой день рождения - 19 лет. И моя первая кукла Вера тоже родилась там. Кукла получилась не совсем такой, какой я ее задумывала. А когда мы с мастером сделали механизм для «оживления» куклы и ее глазки и ротик стали двигаться от движения моей кисти, пришло время искать голос моей Веры. Вера оказалась скромной и долго не могла заговорить. Когда первый раз Вера сказала мне что-то и выразительно на меня посмотрела, я замерла от восторга. Это же отдельное существо, живое...

Я должна была сделать куклу для актрисы из театра Образцова, поэтому Вера должна была уехать в Москву. Так и случилось, но через некоторое время я забрала свою куклу обратно. Куклы Владимира Захарова не зря называются «на запястье», они изготавливаются индивидуально под руку кукольника. Тот, кто будет играть с куклой спектакли, должен уметь починить куклу в случае необходимости. Да и вообще, в этих кукол вложено столько души... Сложно видеть свою куклу в чужих руках.

Ты долго прожила в театре в Томске?

- Нет, недолго. Так получилось.

Не жалеешь об этом поступке?

- Сложно сказать. Я стараюсь ни о чем не жалеть… Позже я узнала, что Владимир Яковлевич погиб. Он сгорел, пытаясь затушить пожар в мастерской при театре. Была на похоронах...

- Чем занимашься сейчас?

- Учусь в Московском литературном институте имени Горького по специальности «Драматург». Пока удаленно. Пишу пьесы, играю спектакли. Недавно прошла премьера моего спектакля «Одуванчик» в Санкт-Петербурге. Ставлю еще один спектакль. Подрабатываю аниматором, провожу Дни рождения, в том числе, с куклами. Есть разные идеи... Этим летом работаю в детском лагере «Апельсин», там мы проводим творческие смены для юных выдумщиков. Придумываем истории и создаём вместе с ребятами кукол и реквизит. Потом показываем результаты родителям. Мы уже поставили с детьми кукольный спектакль, сделали индивидуальные теневые спектакли по историям детей, а следующая смена (с 8 по 12 августа) будет посвящена созданию квеста.

Для взрослых тоже провожу мастер-классы по изготовлению кукол. И на мой взгляд это даже увлекательнее, чем для детей. Дети хотя разгадать тайны кукол, а взрослые с удовольствием верят в магию кукольного театра.

Можно что-то сказать о человека по изготовленной им кукле?

- Могу точно сказать, что человек раскрывает себя через куклу. Кроме того, через куклу можно моделировать реальность. Такой «лайтовый» способ, для тех, кто не хочет углубляться в психотерапию. В игре с куклами все проще, чем в жизни, но проходит по тем же законам. Это что-то на грани психологии и театра. Вот, например, сейчас, спустя несколько лет, я вижу, что моя Вера изменилась. В ее речи появились язвительные фразочки, она может жестко ответить кому-то, защищая свои границы. Сложно понять, она меняется вслед за мной, или я - вслед за ней... И такая «Куклотерапия», я уверена, полезна всем. Куклы помогают ещё больше стать собой. Теперь я это точно знаю.

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