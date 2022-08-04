Все хотят разгадать их тайну: пермячка рассказала, как делает оживающих кукол

Здравствуй, Арина! Ты мастер по изготовлению кукол, аниматор, автор спектаклей, педагог детского творческого лагеря, студентка Московского литературного института имени Горького... А как бы ты назвала себя одним словом?

- Однажды, представляя меня в соцсетях перед моим мастер-классом, организаторы поставили хэштег #феяпермь». Это так запало в душу. Это очень похоже на то, кем я хочу себя видеть. Когда я создаю спектакли, стараюсь сделать так, чтобы в них был «воздух». Именно благодаря «воздуху» в спектакле каждый зритель может найти ответы на свои вопросы. Я чувствую, что могу открыть людям что-то новое в них самих. Наверное это похоже на работу феи.

Когда ты поняла, что кукольный театр - дело всей твоей жизни? С чего всё началось?

- Примерно с шестого класса я ходила в театральную студию. В девятом классе пришло время решать, куда поступать, на кого учиться. Тогда я подумала: «Я не знаю, кем хочу быть, но точно знаю, что хочу стать собой». Для меня быть собой - это проявляться ярко, самобытно, знать потаённые уголки своей души, уметь справляться с трудностями, не изменяя своим принципам. Я решила поступать на актёрское. Там будут тренинги, там будут трудности, там будет интересно, думала я. Поступила в колледж культуры. Оказалась первой в списках на бюджет. Это получилось так просто, что было даже обидно. Проучилась там два года и ушла в академический отпуск. Хотелось чего-то большего...

Позже ты нашла то, что искала?

- С 2011 года я была волонтером на фестивале «Белые ночи» в Перми. Можно сказать, что я выросла на «Белых ночах». Меня не видели дома. Я уезжала утром, приезжала только ночевать. Мы помогали «летающим барабанщикам», «огненным людям», «куклам господина Пэжо» и многим другим артистам... Тогда у меня появилась идея создать свой уличный театр.

Взяв академически отпуск в колледже, я вспомнила эту мечту и решила сделать идею о создании своего театра целью. Я решила поступать на режиссуру театра кукол в РГИСИ (Российский Государственный Институт Сценических Искусств - прим.авт.). Чудом дошла до последнего тура, но провалила коллоквиум. Зато, благодаря этой неудаче, я познакомилась со своим мастером – Владимиром Яковлевичем Захаровым (российский деятель культуры и искусства, известный, прежде всего, как художник-кукольник. Робототехник, организатор и руководитель (с 1992) Театра кукол «2+Ку». Член «Томского Союза Художников» - прим.авт.).

Как произошла встреча с твоим учителем?

- Когда я не поступила в РГИСИ, один из принимавших экзамен преподавателей спросил меня, заплаканную: «Ну а кто из кукольников тебе больше всего нравится?» Я говорю: «Захаров». – «Так напиши ему!» Помню, я тогда нашла Владимира в соцсетях и написала: «Вы набираете учеников?» Он отвечает: «Нет» (смеется). Я в ответ все-равно пишу: «Я приеду в Томск в октябре». Он мне отвечает: «В октябре меня не будет. Я буду в Москве на фестивале». И я приехала на этот фестиваль. Это был ежегодный фестиваль театров кукол "Образцовфест". На входе с жаром сказала : «Я будущий актер театра кукол!» . И меня пустили. А дальше… Я на всю жизнь запомнила момент, когда увидела Владимира Захарова в холле. Внутри что-то ёкнуло. Несколько дней я доказывала, что из меня получится хороший ученик. Помню, Владимир посмотрел на мои руки и хотел было сказать, что такими руками не согнуть толстую проволоку... Как же мне повезло, что у меня большие, крепкие руки!

После завершения фестиваля ты, все-таки, стала ученицей Владимира Захарова? Расскажи о его театре?

- Да, после окончания фестиваля я поехала в Томск, в театр Владимира Захарова «2+Ку» (название расшифровывается как «Двое+куклы». Изначально театр создавался двумя единомышленниками). Это частный камерный театр. Находится в Томске. В этом театре лучше один раз побывать, чем сто раз слушать чужие рассказы. Сам театр и все куклы, которые находятся внутри (при входе, на терраске, на стенах и потолке - везде) созданы Владимиром Яковлевичем. У Владимира был проект «Оживление пространства»: многим своим куклам он встроил датчики движения. Проходишь мимо, куклы начинают двигаться, произносят каждый свою фразу, например: «Хочешь, сказку расскажу!» или «Не проходите мимо!» Есть там и деревянная кукла по имени Коля Шторкин, которая поднимает занавес. Настоящая магия. В зале для зрителей всего 90 посадочных мест. В этот театр приезжают гости не только со всей России, но и со всего мира! Денег за билеты Владимир Яковлевич не брал. Театр существовал и до сих пор существует благодаря системе «донейшн» - оплата по сердцу.

После спектакля зрителей угощают чаем: черный, зелёный, травяной... На втором этаже театра комнаты для учеников, там я и жила, когда училась созданию кукол «на запястье». Этот театр действует сейчас. Ученики Владимира Яковлевича продолжают его дело, проводят вечера воспоминаний и показывают свои спектакли. Приезжайте!

Когда ты создала свою первую куклу?

- Именно там, в театре «2+Ку». Я отметила в театре свой день рождения - 19 лет. И моя первая кукла Вера тоже родилась там. Кукла получилась не совсем такой, какой я ее задумывала. А когда мы с мастером сделали механизм для «оживления» куклы и ее глазки и ротик стали двигаться от движения моей кисти, пришло время искать голос моей Веры. Вера оказалась скромной и долго не могла заговорить. Когда первый раз Вера сказала мне что-то и выразительно на меня посмотрела, я замерла от восторга. Это же отдельное существо, живое...

Я должна была сделать куклу для актрисы из театра Образцова, поэтому Вера должна была уехать в Москву. Так и случилось, но через некоторое время я забрала свою куклу обратно. Куклы Владимира Захарова не зря называются «на запястье», они изготавливаются индивидуально под руку кукольника. Тот, кто будет играть с куклой спектакли, должен уметь починить куклу в случае необходимости. Да и вообще, в этих кукол вложено столько души... Сложно видеть свою куклу в чужих руках.

Ты долго прожила в театре в Томске?

- Нет, недолго. Так получилось.

Не жалеешь об этом поступке?

- Сложно сказать. Я стараюсь ни о чем не жалеть… Позже я узнала, что Владимир Яковлевич погиб. Он сгорел, пытаясь затушить пожар в мастерской при театре. Была на похоронах...

- Чем занимашься сейчас?

- Учусь в Московском литературном институте имени Горького по специальности «Драматург». Пока удаленно. Пишу пьесы, играю спектакли. Недавно прошла премьера моего спектакля «Одуванчик» в Санкт-Петербурге. Ставлю еще один спектакль. Подрабатываю аниматором, провожу Дни рождения, в том числе, с куклами. Есть разные идеи... Этим летом работаю в детском лагере «Апельсин», там мы проводим творческие смены для юных выдумщиков. Придумываем истории и создаём вместе с ребятами кукол и реквизит. Потом показываем результаты родителям. Мы уже поставили с детьми кукольный спектакль, сделали индивидуальные теневые спектакли по историям детей, а следующая смена (с 8 по 12 августа) будет посвящена созданию квеста.

Для взрослых тоже провожу мастер-классы по изготовлению кукол. И на мой взгляд это даже увлекательнее, чем для детей. Дети хотя разгадать тайны кукол, а взрослые с удовольствием верят в магию кукольного театра.

Можно что-то сказать о человека по изготовленной им кукле?

- Могу точно сказать, что человек раскрывает себя через куклу. Кроме того, через куклу можно моделировать реальность. Такой «лайтовый» способ, для тех, кто не хочет углубляться в психотерапию. В игре с куклами все проще, чем в жизни, но проходит по тем же законам. Это что-то на грани психологии и театра. Вот, например, сейчас, спустя несколько лет, я вижу, что моя Вера изменилась. В ее речи появились язвительные фразочки, она может жестко ответить кому-то, защищая свои границы. Сложно понять, она меняется вслед за мной, или я - вслед за ней... И такая «Куклотерапия», я уверена, полезна всем. Куклы помогают ещё больше стать собой. Теперь я это точно знаю.

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