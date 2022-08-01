Пропавшего в Пермском крае отца четверых детей нашли мертвым

Погибший мужчина. Фото предоставлено его супругой.

Пропавшего 34-летнего жителя Гремячинска Николая М. нашли мертвым. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщила его супруга Алена, а также подтвердили в следственном комитете.

- Коли больше нет, больше мне сказать нечего, - сказала женщина.

Напомним, утром во вторник, 26 июля, 34-летний житель Гремячинска Николай сказал родным, что поехал в лес за грибами, сел в свою «Ниву» и уехал. Дома его остались ждать супруга Алена и четверо детишек: 15-ти, 11-ти, 5-ти и 1,5 лет. Когда на следующее утро мужчина не вернулся домой, обеспокоенная супруга стала ему звонить - гудки шли, но трубку никто не брал, а через несколько часов телефон стал недоступен.

- Раньше он никогда не пропадал, всегда звонил и предупреждал, если задерживается, - рассказывала Алена. - Я обзвонила всех его друзей, но никто не знает, где он может быть. Я написала заявление в полицию. Сотрудники просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что за пределы города он не уезжал.

Многих прикамцев удивлял факт, что мужчина уехал в лес за грибами, но при этом не выезжал из города. Но ничего удивительного в этом нет, ведь Гремячинск в буквальном смысле окружен лесом.

Как сообщил «КП-Пермь» исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по городу Чусовому Иван Казанкин, машину с телом Николая в салоне нашли недалеко от города в минувшие выходные.

- Прохожие увидели, что в машине находится человек без признаков жизни и сообщили об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас идет доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, - сообщил Казанкин.

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