В Прикамье подростки избили 12-летнего мальчика

Мальчику были нанесены ссадины и ушибы. Фото: группа "ЧП|Чусовой" / "ВКонтакте"

«Совсем с ума сошли!», «Дети, вы что творите?», «Такое нельзя оставлять безнаказанно!», - такие комментарии в соцсетях оставляли жители города Чусового под записью об избиении 12-летнего мальчика.

Вечером, 5 августа, в группе Чусового в соцсети «ВКонтакте» опубликовали анонимный пост с фотографией лежащего на земле ребенка и подписью «Два парня, которые избили, еще не найдены. Им по 13 лет».

Как сообщили в краевом главке МВД, вчера около 18.00 в отдел полиции Чусового обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее внук в результате драки получил травму. После осмотра установлено, что мальчику были нанесены ссадины и ушибы.

В настоящий момент сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку и устанавливают участников инцидента.

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