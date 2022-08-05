В Прикамье под колеса бетономешалки попала 13-летняя девочка

Фото: Верхнекамье ТВ

«Должен был кто-то выйти и сопроводить этот «КамАЗ», «А где были родители?!», «Соболезную родным», - многочисленные комментарии оставляют неравнодушные местные жители под фото ужасного ДТП, которое произошло сегодня всего пару часов назад.

Как сообщили в краевом главке МВД, в 15.30 со стройплощадки по улице Строителей в Березниках выезжал «КамАЗ», за рулем которого был 28-летний водитель. В это время мимо на детском розовом велосипеде проезжала 13-летняя девочка. Несовершеннолетняя ехала по тротуару справа налево по ходу движения грузовика.

Фото: Верхнекамье ТВ

Огромный грузовой автомобиль, оборудованный вращающейся емкостью для перевозки бетона, наехал на ребенка. От полученных травм девочка сразу скончалась.

В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Верхнекамье ТВ

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