Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эфире радио «Комсомольская правда» специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали о том, планируется ли вновь вводить ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе.

- Да, незначительный рост заболеваемости у нас есть, но он ожидаем, - говорит замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Татьяна Шутова. - На сегодняшний день никаких ограничений мы вводить не планируем, будем смотреть на динамику заболеваемости и на развитие ситуации в целом. Стоит отметить, что в структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон стелс». Это вариант слабее предыдущих, тяжелых форм заболевания меньше. Тем не менее мы рекомендуем лицам с пониженным иммунитетом и людям пожилого возраста носить маски в местах скопления людей.

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