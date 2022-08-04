Выпускница школы, которая борется с онкологией, сдала два ЕГЭ по 100 баллов

Алена после сдачи ЕГЭ в школе при онкоцентре. Фото из личного архива.

С недугом 17-летняя Алена Ложкина из Кирова борется с детства. Ей было 11, когда стала болеть левая нога. Врачи обнаружили опухоль и удалили ее.

Три года назад, когда девочка перешла в 9-й класс, заболела правая нога. Медики констатировали рецидив онкологического заболевания – синовиальной саркомы, которая поражает суставы.

- Меня отправили лечиться в Москву, в онкологический центр Блохина, - рассказывает Алена. – Я пробыла там почти год. Мне опять сделали операцию, назначили лучевую терапию и химиотерапию. Я не хотела отставать в учебе и посещала школу при онкоцентре.

Потом ее отпустили домой, и 10-й класс Алена окончила в родной школе. Но во время очередного обследования врачи обнаружили в легких узел-метастаз. И девушке снова пришлось вернуться в Москву.

Алене нравится природа родного края, и уехжать она никуда не собирается. Фото из личного архива.

Хочу стать врачом

Разумеется, Алена могла отложить сдачу ЕГЭ. Казалось бы, причина более чем уважительная - ей вновь назначили тяжелые процедуры. Но мужественная девушка не хотела сдаваться:

- Я очень благодарна учителям школы при онкоцентре. К тем, кому было тяжело вставать после процедур, они приходили сами. После уроков я еще самостоятельно занималась часа 3-4 каждый день. Честно говоря, я очень удивилась, когда пришли результаты ЕГЭ: я не ожидала, что получу по русскому и математике по 100 баллов, а по химии – 75.

А вот к одному экзамену - по биологии - девушка подготовиться не успела.

- А этот предмет мне нужен, - объясняет Алена. - Ведь я хочу учиться на врача-гистолога, чтобы помогать людям победить рак.

Хорошая погода учебе не помеха

Сейчас Алена живет на даче у бабушки.

- Мы с подружкой, с которой знакомы еще с детского сада, помогаем бабушке собирать малину, - рассказывает она. – А до этого объедались клубникой. Погода стоит жаркая, и ягоды очень сладкие! А еще начали поспевать помидоры в теплице. А вот на речку ходить ленимся - она километрах в пяти от нас.

Алена признается, что позволила себе устроить небольшие каникулы - если не делает что-нибудь по огороду, то загорает, играет с кошкой Муськой.

- Она забавная, наша Муся! – улыбается она. – Ластится к тебе, а начинаешь гладить – кусается! Но мы все равно ее все любим. Я даже про нее рассказ пробовала написать.

Небольшие рассказы-истории, которые пишет Алена, она пока никому не показывает. Говорит, что они о разном, как настроение подскажет, - о природе, друзьях, которые не забывали ее, когда она лежала в онкоцентре, списывались и поддерживали ее. Одно время она даже подумывала о том, чтобы стать журналистом и рассказывать о людях, которым нужна помощь. Но все-таки выбрала медицину.

- Я хочу разобраться в строении клеток, - говорит она. - Проводить исследования, чтобы понять, как они функционируют, из-за чего повреждаются. И чтобы добиться своей цели, мне нужно заниматься биологией.

Когда Алена успешно сдала ЕГЭ, на сайте школы при онкоцентре появилась небольшая заметка о том, что она - лучшая выпускница этого года.

- Ее прочитал один учитель по биологии, который тоже борется с онкозаболеванием, - рассказывает Алена. - Он связался со мной, предложил свою помощь. И вот на днях прислал мне материалы, которые, надеюсь, очень помогут при подготовке к экзамену. Пора садиться за учебники! Хорошая погода - вовсе не повод откладывать подготовку к ЕГЭ!