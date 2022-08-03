В Перми сексуальный маньяк напал на девушку в подъезде

В произошедшем разбираются следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермяки рассказали в социальных сетях о нападении неизвестного мужчины на девушку в подъезде жилого дома.

- Осторожно маньяк!!!! Стахановская, 13, было совершено нападение на девушку в подъезде дома с целью изнасилования. Парень, на вид 28 лет, зашел в подъезд вместе с девушкой и напал в пролете где висят ящики для писем. Она сильно закричала, и он убежал. Полиция выехала незамедлительно, были опрошены все, кто что-то видел и слышал. Преступник не найден. Всем быть очень осторожными!!!!! - опубликовали запись в паблике «Подслушано Пермь» ВКонтакте.

Автор записи - Вера Градобоева-Стреженюк - старшая по подъезду. Она рассказала, что Алена (имя изменено - Ред), на которую напал неизвестный, живет на втором этаже вместе со своим молодым человеком и его родителями. Вечером 2 августа девушка возвращалась с работы и за несколько сотен метров до дома увидела, что за ней по пятам идет неизвестный мужчина.

- Алена подошла к подъезду и стала читать какое-то объявление, мужчина стоял рядом и ждал. - рассказывает Вера. - Подозрений он у нее не вызвал, так как в нашем доме снимают квартиру рабочие, и Алена подумала, что это один из них. Как только она прислонила ключ к домофону, мужчина потянул за дверь, забежал в подъезд вперед нее и остановился на втором этаже рядом с почтовыми ящиками. Алена зашла следом, поднялась на второй этаж, прошла мимо него и как только оказалось спиной, он повалил ее на ступеньки и засунул руку между ног. У нашей Алены проблемы со здоровьем - она плохо слышит и говорит, но крик при этом у нее очень громкий. Алена заорала во все горло, мужчина испугался и тут же убежал.

По словам Веры, в этот же день Алена пришла в полицию, рассказала о произошедшем и описала нападавшего. Вера хочет придать этот случай огласке, так как после произошедшего многие жители дома боятся за своих детей.

Как рассказали корреспонденту «КП-Пермь» в краевом главке МВД, материалы дела передали в следственный комитет. Как только в ведомстве предоставят комментарий, мы опубликуем его на нашем сайте.

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