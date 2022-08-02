Как в Пермском крае получить больничный при болезни ребенка 2022

Больничный по уходу за больным ребенком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Довольно часто дети подвержены различным болезням. Некоторые из них протекают без осложнений и не требуют особого ухода за больным ребенком. Наиболее распространены случаи заболевания детей в раннем возрасте, когда они и не могут осуществлять уход за собой, принимать лекарство в установленное время или ходить самостоятельно на прием к врачу. У членов семьи заболевшего ребенка есть возможность оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ПРИ БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА

Оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка может любой из его родителей. Кроме того, это право есть у других членов семьи, включая опекуна или попечителя, фактичекски осуществляющих уход.

Главным условием при получении ими больничного является то, что он должен быть официально работающим гражданином.

Если ребенок болеет дольше, чем оплачиваемый период, родители и родственники могут оформлять больничный по очереди.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРИ БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА

В 2022 году Фонд социального страхования (ФСС) выплачивает 100 % от среднего заработка сотрудникам, которые берут больничный по уходу за ребенком до восьми лет. (ст. 4 Федерального закона от 26.05.2021 № 151-ФЗ). Это означает, что при болезни ребенка 7 лет и младше, не имеет значения стаж родителя и порядок лечения (на дому или в больнице).

При оплате больничного по уходу при болезни ребенка старше семи лет (ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ) больничный выплачивается в следующих размерах:

- при лечении ребенка в амбулаторных условиях: за первые 10 календарных дней в зависимости от страхового стажа, за последующие дни в размере 50 % среднего заработка

- при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) в зависимости от страхового стажа

Размер больничного при пересчете на полный месяц не должен быть меньше МРОТ с учетом районного коэффициента (если он применяется).

Величина МРОТ в России с 1 июня 2022 года составляет 15 279 рублей.

Выплата начисляется за каждый день ухода за больным ребенком.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от следующих факторов:

- страховой стаж

- средний заработок

- возраст ребенка

- болезнь

- продолжительность лечения

- форма лечения

КАК ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ПРИ БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА

Оформить больничный лист по нетрудоспособности можно в электронном виде. Все уведомления об открытии, продлении, закрытии и оплате приходят в личный кабинет Госуслуг.

С 1января 2022 года листок нетрудоспособности формируется в форме электронного документа. Отдельным категориям застрахованных лиц, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, и лиц, в отношении которых реализуются меры государственной защиты, в целях выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам (ч.28 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ) листки нетрудоспособности выдаются в форме документа на бумажном носителе.

Ознакомиться с интерфейсом персональных кабинетов пользователей системы «Электронный листок нетрудоспособности», скачать необходимые инструкции и программы можно по ссылке http://lk.fss.ru/

На портале Госуслуг работает сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН).

Перейти в сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) на портале Госуслуг можно по ссылке https://eln.gosuslugi.ru/

ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО ПРИ БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА

Оплата больничного по уходу за ребенком производится Фондом социального страхования начиная с первого дня освобождения от работы сотрудника и зависит от возраста ребенка вида заболевания (п. 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней «больничного» в год

- если ребенок младше 7 лет и заболевание входит в Перечень Минздрава (№ 84н от 20.02.2008), то оплачивается до 90 календарных дней «больничного» в год

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год

- если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год

Уход за ребенком с инвалидностью оплачивается за весь период ухода до 120 календарных дней в году по всем случаям ухода за ребенком для одного из родителей.

Больничный оплачивается без ограничений:

- Если родитель ухаживает за ребенком до 18 лет с поствакцинальным осложнением или злокачественным новообразованием

- Если ребенок до 18 лет является ВИЧ-инфицированным и лечится стационарно

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