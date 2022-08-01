Молодая семья. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Пенсионный фонд России с 1 января 2022 года приступил к назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Эта мера поддержки населения перешла в ведение ПФР от органов социальной защиты населения.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Получать пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет по линии ПФР может неработающий родитель ребенка до 1,5 лет, в том числе обучающийся очно, а также неработающий опекун или родственник ребенка, в том числе уволенные во время отпуска по уходу за ребенком или во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Гражданин может претендовать на пособие по линии ПФР если:

- непосредственно ухаживает за ребенком до 1,5 лет

- проживает на территории РФ

- не осуществляет трудовую деятельность

- не получает пособие по безработице

- не использует отпуск по беременности и родам

- второй родитель не получает данное пособие

- ребенок не находится на полном государственном обеспечении

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОСОБИЕМ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, можно в клиентскую службу ПФР по месту жительства, либо в МФЦ.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОСОБИЕМ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Обращаться за пособием по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет можно в любое время после рождения ребенка, но не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком 1,5 лет.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Решение о назначении пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет выносится в течение 10 рабочих дней.

В случае, если в Пенсионный фонд России вовремя не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, необходимые для назначения, срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней.

ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет предоставляется на весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 года. Средства предоставляются на каждого ребенка, за которым осуществляется уход.

Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику третьего числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем.

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

После положительного решения неработающим гражданам выплачивается базовый размер пособия.

В 2022 году размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет в Пермском крае составляет 8 829,48 рублей.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

В колл-центр Отделения ПФР по Пермскому краю можно обратиться по тел. 8 - 800 - 600 02-73.

Операторы колл-центра консультируют граждан по будням с 09:00 до 18:00.

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